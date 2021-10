Altmerdingsen

Seit fünf Jahren plant die Gemeinde Uetze, einen eigenen Waldkindergarten zu eröffnen. Jetzt hat sie für diese Kindertagesstätte einen rund 40.000 Euro teuren Bauwagen angeschafft und im Beerbusch bei Krätze aufgestellt. Doch der Eröffnungstermin liegt nach wie vor in weiter Ferne.

Ein Bauwagen ist für Waldkindergärten als Rückzugsmöglichkeit bei schlechtem Wetter vorgeschrieben. „Er muss zunächst noch innen bedarfsgerecht ausgestattet werden“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Das Mobiliar muss es ermöglichen, dass die Kinder in dem Wagen zum Beispiel basteln und malen können.

Baugenehmigung ist auf zehn Jahre befristet

Für das Aufstellen des Bauwagens musste die Gemeinde eine Baugenehmigung einholen. Diese hatte sich immer wieder verzögert, weil die untere Naturschutzbehörde mit dem ursprünglichen Standort nicht einverstanden war. Die Gemeinde hat schließlich eine auf zehn Jahre befristete Genehmigung erhalten. Die Bauaufsicht der Region Hannover muss jetzt noch den Bauwagen am jetzigen Standort abnehmen.

Erst nach der Abnahme kann die Gemeinde für die Kindertagesstätte ohne feste Wände bei der Landesschulbehörde eine Betriebserlaubnis beantragen. „Parallel fangen wir an, zunächst intern das benötigte Personal auszuschreiben“, kündigt Fitz an. Nach seiner Einschätzung wird die Einstellung des Personals auf dem Weg zur Eröffnung die größte Hürde sein. Momentan sei es schwierig, überhaupt Erzieher und Erzieherinnen sowie Sozialassistenten und -assistentinnen zu finden, gibt Fitz zu bedenken.

Kein Termin ließ sich halten

Wegen der vielen Unwägbarkeiten will sich die Verwaltung im Moment nicht auf einen Eröffnungstermin festlegen. Die Termine, die sie in der Vergangenheit genannt hatte, ließen sich alle nicht halten. Zum Beispiel konnte die Gemeinde am Anfang nicht so schnell wie erhofft einen geeigneten Wald finden. Auch die Anschaffung des Bauwagens dauerte länger als geplant.

Der Waldkindergarten und die Kindertagesstätte, die die Arbeiterwohlfahrt derzeit am Schapers Kamp in Uetze baut, sollen die die angespannte Kita-Situation in der Gemeinde entspannen. In einem Waldkindergarten dürfen höchstens 15 Jungen und Mädchen in einer Halbtagesgruppe betreut werden. Einen Waldkindergarten gibt es seit vielen Jahren in Eltze. Träger ist der Verein Waldkindergarten Uetze.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller