Uetze

Die Deutsche Glasfaser kommt beim Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Uetze nicht voran. Die Kommune hat einen Baustopp verhängt, weil sie mit der Ausführung der Tiefbauarbeiten nicht zufrieden ist. Die Gemeinde fordert nach Angaben ihres Sprechers Andreas Fitz von dem Unternehmen ein Konzept zur Wiederherstellung der Oberflächen, insbesondere für die Herrichtung der Gehwege.

In Eltze und Dedenhausen hat die Deutsche Glasfaser bereits im Herbst vorigen Jahres mit der Breitbanderschließung begonnen. Seit Februar verlegen Firmen im Auftrag der Deutschen Glasfaser auch in der Ortschaft Uetze Glasfaserkabel. Außerdem baut die Deutsche Glasfaser das Breitbandnetz in Altmerdingsen südlich der Bundesstraße 188 und in Katensen aus.

„In den kleinen Ortschaften hat es zunächst funktioniert“, sagt Fitz. In der Ortschaft Uetze hätten mehrere Bautrupps gleichzeitig an verschiedenen Stellen gearbeitet – nicht immer zur Zufriedenheit der Gemeindeverwaltung. Die Verwaltung habe die Wiederherstellung von Bürgersteigen beanstandet. „Eine ordnungsgemäße Abnahme war nicht mehr möglich“, berichtet Fitz. Daher habe die Kommune die Arbeiten gestoppt und ein Konzept zur Wiederherstellung der Oberflächen verlangt, sagt der Gemeindesprecher. Auch Anwohner hatten die Verwaltung auf Baumängel aufmerksam gemacht.

Verwaltung will Schaden von der Gemeinde abwenden

„Wegen des Konzepts sind wir in guten Gesprächen und hoffen, dass es demnächst weitergehen kann“, sagt der Gemeindesprecher. Auch die Verwaltung habe ein Interesse an einem zügigen Glasfaserausbau. Mit dem Baustopp wolle sie Schaden von der Gemeinde abwenden. Wenn die Gehwege und Fahrbahnen nicht wieder ordnungsgemäß hergestellt würden, könnten Folgeschäden entstehen, erläutert Fitz.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Kirstin Hackhe, Pressesprecherin der Deutschen Glasfaser, liege das Konzept bereits im Rathaus vor. Es beinhalte zum Beispiel, dass nur zertifiziertes Verfüllmaterial verwendet werde, aber auch generelle Aussagen zur Ausführung der Arbeiten. In der Woche ab dem 20. September wolle die Deutsche Glasfaser mit der Verwaltung das weitere Vorgehen besprechen, um die Bautätigkeit in der Gemeinde wieder aufnehmen zu können.

Nach Hackhes Angaben hat die Deutsche Glasfaser in der Kommune rund 70 Prozent ihrer Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Kurz nach Aufhebung des Baustopps wolle das Unternehmen die ersten Hausanschlüsse aktivieren, kündigt die Firmensprecherin an. Ursprünglich sollte das bereits im August geschehen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller