Uetze

Mit der Verabschiedung des Nachtragsdoppelhaushalts 2021/2022 hat der Uetzer Rat 22 zusätzliche Stellen geschaffen. Doch ob die Gemeinde alle Stellen wie geplant im nächsten Jahr besetzen kann, ist wegen des Fachkräftemangels äußerst fraglich. Das gilt insbesondere für die neuen Arbeitsplätze in den Kitas.

Allein 13,5 der neuen Stellen entfallen auf den Bereich Kinderbetreuung. Für den Waldkindergarten im Beerbusch bei Krätze hat die Kommune bereits eine Stelle für die Leitung und für einen Erzieher oder eine Erzieherin ausgeschrieben.

Nach der Genehmigung des Nachtragsetats wird sie Erzieher für die Sprachkitas Buddelkiste in Uetze und Schneckenhaus in Hänigsen sowie für die Sprachkita im Uetzer Familienhaus suchen. Ziel ist, den Kindern zu helfen, die wegen der Covid-19-Pandemie Sprachdefizite haben. Weitere Stellen muss die Gemeinde wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben für eine dritte Betreuungskraft in den Gruppen einrichten. Außerdem hält die Verwaltung zusätzliche Springerkräfte für notwendig.

Gute-Kita-Gesetz erfordert mehr Personal

Nach Auskunft des Gemeindesprechers Andreas Fitz hat das Gute-Kita-Kitagesetz mit der Forderung einer dritten Betreuungskraft in den Gruppen den Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung noch verstärkt. Nach Fitz’ Meinung ist eine Reform bei der Erzieher- und Sozialassistentenausbildung erforderlich, um mehr Nachwuchskräfte zu gewinnen. „Das wäre auch fair gegenüber den Auszubildenden“, sagt Fitz. Anders als bei einer dualen Ausbildung erhalten die Auszubildenden bei der derzeitigen schulischen Ausbildung keine Vergütung.

Die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch berichtete kürzlich dem Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen, dass es wegen des Fachkräftemangels auch schwierig sei, Ingenieurstellen zu besetzen. Nach Fitz’ Angaben sind daher zurzeit im kommunalen Eigenbetrieb Gebäudeservice und Bauhof fluktuationsbedingt 2,25 Stellen nicht besetzt.

Zusätzlich wird die Gemeinde im nächsten Jahr einen weiteren Ingenieur für den Eigenbetrieb suchen. Den Bedarf für diese Stelle begründet die Verwaltung mit der rasanten Weiterentwicklung der technischen Gebäudeausstattung – zum Beispiel mit automatischen Schließsystemen, elektronischen Fensteröffnungen und Lichtsteuerung.

19 Verfahren können nicht bearbeitet werden

Einen Arbeitsstau gibt es auch im Team Bauleitplanung, Straßen und Umwelt. Dort bearbeiten derzeit eine Vollzeit- und eine 15-Stunden-Kraft elf Bauleitplanverfahren. Nach Angaben der Verwaltung kann eine Vollzeitkraft in der Regel drei und eine Teilzeitkraft ein bis zwei Verfahren parallel bearbeiten. Mit zwei zusätzlichen Stellen will man erreichen, dass das Team die Prioritätenliste für die Planungen schneller abarbeiten kann. „Aktuell befinden sich 19 Verfahren in der Warteschleife“, heißt es in einer Ratsdrucksache.

Die Nichtbesetzung von Stellen hat nach Teschs Worten zur Folge, das einzelnen Mitarbeiter mehr zu tun hätten. Die Aufgabenverdichtung führe zu mehr Stress. Wegen des Stresses erkrankten Mitarbeiter, was eine weitere Aufgabenverdichtung nach sich ziehe. Laut Fitz haben die Schwierigkeiten bei den Stellenbesetzungen aber auch einen ungewollten positiven Nebeneffekt: Die Gemeinde spare Personalkosten. 2021 musste die Gemeinde 2,1 Millionen Euro weniger als zunächst geplant für ihre Beschäftigten aufbringen.

Um dem Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich zu begegnen, bildet die Gemeinde nach Fitz’ Angaben regelmäßig junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus: „In der Regel sind es zwei bis drei pro Jahrgang.“ Für das nächste Ausbildungsjahr schreibt die Kommune auch wieder eine Lehrstelle für einen angehenden Gärtner im Garten- und Landschaftsbau aus. Diese Ausbildungsstelle ist neu für den Bauhof geschaffen worden.

