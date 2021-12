Uetze/Peine

Für Einwohner der Gemeinde Uetze ist es heute eine Selbstverständlichkeit, dass der Wasserverband Peine in der Kommune für die Abwasserbeseitigung zuständig ist. Vor 25 Jahren hat der Verband die Aufgabe von der Gemeinde übernommen. Neben Uetze übertrugen damals auch der Samtgemeinde Baddeckenstedt und die Gemeinde Hohenhameln die Abwasserbeseitigung dem Wasserverband. Heute betreuen dessen Mitarbeiter in 17 Kommunen 29 Kläranlagen und 1940 Kilometer Kanalnetz.

Die politische Entscheidung, die Abwasserbeseitigung an den Wasserverband abzugeben, war seinerzeit in Uetze höchst umstritten. Im Rat setzte sich die damalige CDU/FDP-Mehrheit durch. Sie argumentierte, dass bei einer Übertragung der Abwasserreinigung auf dem Verband Synergieeffekte entstünden, die sich positiv auf die Gebühren auswirken würden. Die SPD wollte hingegen für die Klärwerke und die Kanalisation einen kommunalen Eigenbetrieb gründen. Sie gab zu bedenken, dass der Wasserverband bis dato nur seine Mitgliedskommunen mit Trinkwasser versorgt habe und somit keine Erfahrungen mit der Abwasserbeseitigung besitze.

Gemeinde halbiert ihre Schulden

Nachdem die Bedenken des Personalrats der Gemeinde ausgeräumt waren, konnte der Wasserverband am 1. Juli 1996 die Uetzer Kläranlagen und Kanäle übernehmen. Die Gemeinde wurde mit einem Schlag fast die Hälfte ihrer Schulden los. Die Verschuldung sank von 39 Millionen auf 20 Millionen Mark. Die Kredite, die die Gemeinde für die Abwasseranlagen aufgenommen hatte, übernahm der Wasserverband.

Dieser investierte von 1996 bis 2020 insgesamt 46,2 Millionen Euro in die abwassertechnischen Anlagen im Gemeindegebiet. 2002 ging die Klärschlammvererdungsanlage des Verbands in Uetze in Betrieb. Vier Jahre später folgte die Inbetriebnahme einer solchen Anlage in Hänigsen. 2009 bis 2011 baute der Verband zum Teil die Kläranlage Dollbergen um, zum Teil baute er sie ganz neu. Seit 2012 reinigt das Dollberger Klärwerk auch das Schmutzwasser aus Schwüblingsen, das durch eine Druckrohrleitung nach Dollbergen gepumpt wird. Im selben Jahr begann der Bau einer Druckrohrleitung von Katensen nach Dollbergen.

Uetzer Kommunalpolitiker besichtigen mit Mitarbeitern des Wasserverbands die dollberger Kläranlage Quelle: Wasserverband Peine

170 Millionen Euro sind für die Kanalsanierung eingeplant

2015/16 optimierte der Verband die Prozessleittechnik der Uetzer Kläranlage. 2016 sanierte er das Nachklärbecken der Hänigser Anlage. Diese erhielt 2021 ein neues Rechengebäude mit einem neuen Rechensandfang. Im Laufe der Jahre setzte der Wasserverband immer wieder Schmutz- und Regenwasserkanäle instand. Laut der Verbandssprecherin Sandra Ramdohr erfordert die Kanalerneuerung in den nächsten Jahren in den zehn Kommunen, für die ab 2023 ein einheitlicher Abwassertraif gelten wird, hohe Investitionen: „Der Wasserverband Peine hat dazu ein Großprojekt aufgelegt, das über zehn Jahre allein 170 Millionen Euro für die Kanalsanierung einplant.“

In der Gemeinde Uetze unterhält der Wasserverband derzeit ein rund 200 Kilometer langes Kanalnetz. Er betreibt im Gemeindegebiet drei Kläranlagen, und zwar in Uetze, Hänigsen und Dollbergen, sowie 37 Pumpstationen. 2020 behandelte er in Uetze 1,1 Millionen Kubikmeter Abwasser.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller