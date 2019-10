Uetze/Dollbergen

Die Gemeinde Uetze verschiebt den Ausbau der Osterstraße in der Ortschaft Uetze, der Alten Dorfstraße in Dollbergen und weitere Straßenbauprojekte. Hauptgrund dafür sind Verzögerungen bei der Planung. Die entsprechenden Änderungen im Investitionsplan der Gemeinde hat der Ratsausschuss für Finanzen abgesegnet.

Über die Ausbauvarianten für die Osterstraße in der Ortschaft Uetze hatte es lange Diskussionen zwischen dem Planer, der Gemeindeverwaltung und Anwohnern gegeben. Das hat zur Folge, dass noch kein Entwurf für die Erneuerung der Osterstraße vorliegt. Jetzt ist die Sanierung für 2020 vorgesehen. Die Gemeindeverwaltung veranschlagt die Kosten mit 1,3 Millionen Euro.

Bebauungsplan ist noch nicht in Kraft

Die Erschließung des geplanten Baugebiets östlich der Straße Schapers Kamp hat die Verwaltung auf die Jahre 2020 und 2021 verschoben, weil der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist. Die Verwaltung rechnet mit insgesamt 300.000 Euro an Kosten für die Erschließung. Der bislang fehlende Bebauungsplan wirkt sich auch auf Einnahmenseite aus: Die Gemeinde kann die Baugrundstücke erst in den nächsten beiden Jahren vermarkten. Der Grundstücksverkauf soll rund eine halbe Million Euro in die Kasse bringen.

Derzeit erneuert eine Baufirma die Fuhsestraße in Dollbergen. Die Bauarbeiten werden mindestens bis Februar/Anfang März dauern. Die Gemeindeverwaltung wollte ursprünglich den östlichen Abschnitt der Alten Dorfstraße 2020 sanieren. „Es macht wenig Sinn, beide Straße gleichzeitig zu machen“, sagt Baufachbereichsleiter Sven Kuchenbecker. Derzeit weichen Autofahrer wegen der Bauarbeiten auf der Fuhsestraße auf die Alte Dorfstraße aus.

Gemeinde will Dorfplatz ausbauen

Nach dem neuen Zeitplan will die Verwaltung 2021 die Alte Dorfstraße zwischen dem Moorweg und dem Kapellenberg, die Straße Am Kapellenberg und ein kleines Stück der Straße An der Masch ausbauen. Dieser Straßenzug ist im Verkehrskonzept für Dollbergen wie die Fuhse- und die Ackersbergstraße als wichtige innerörtliche Straße ausgewiesen. Ein Jahr später sollen der Dorfplatz sowie der restlichen Abschnitt der Alten Dorfstraße und der größte Teil der Straße An der Masch saniert werden.

Im Investitionsplan hat die Verwaltung diese Straßenbauprojekte in Dollbergen nicht nur verschoben, sondern wegen der Preissteigerungen im Straßenbau auch die Planungs- und die Baukosten erhöht. So werden für die Alte Dorfstraße voraussichtlich rund 90.000 Euro Planungs- und 645.000 Euro Baukosten anfallen. Ebenfalls erhöht hat die Verwaltung die Planungs- und die Baukosten für den Ausbau der Straße Marktplatz in Uetze im nächsten Jahr und die Erschließung der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets Uetze Nordost. Die neuen Gewerbegrundstücke sollen 2020 und 2021 erschlossen werden. Dafür muss die Gemeinde 150.000 Euro Planungs- und zwei Millionen Euro Baukosten ausgeben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller