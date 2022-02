Uetze

Biodiversität, Klimaschutz und Wassermanagement – das sind die Schwerpunktaufgaben, die sich die Gemeinde Uetze selbst gestellt hat. Aufgaben, die so vielfältig und umfangreich sind, dass sie ihre Umweltabteilung verstärkt hat. Ramona Bunkus, die seit Oktober 2020 im Uetzer Rathaus arbeitet, wird seit einem halben Jahr von Theresia Lauke unterstützt.

Die beiden Frauen teilen sich ein Büro im zweiten Obergeschoss des Rathauses. „Die Homeoffice-Pflicht haben wir so geregelt, dass wir abwechselnd im Rathaus sind, damit die Abteilung zu den Servicezeiten erreichbar ist“, erklärt Lauke die bisherigen Arbeitsbedingungen in der Corona-Pandemie.

„Uetze ist meine erste Stelle“

Geteilt haben sich Bunkus und Lauke auch die vielen Aufgaben ihrer Abteilung. „Wir haben die Arbeit aufgeteilt, aber jede kann auch jeden Bereich“, sagt Lauke, die ihren Schwerpunkt im Naturwissenschaftlichen sieht. Die 26-Jährige hat einen Bachelorabschluss in Geoökologie und danach an der Uni Braunschweig ihren Master in Umwelt und Naturwissenschaften gemacht. Während des Studiums hat sie am Institut für Biodiversität und Geosysteme mitgearbeitet. „Uetze ist meine erste Stelle.“

Bunkus hat an der Berliner Humboldt-Universität Integriertes Naturressourcenmanagement studiert. „Ich habe den interdisziplinären Blick auf Natur und Mensch und bin spezialisiert auf Wassermanagement“, sagt die 35-Jährige. Deshalb betreut sie gemeinsam mit Sven Kuchenbecker, Teamleiter Bauen im Rathaus, das Wassermanagementprojekt mit dem Forschungsinstitut Jülich. „Die Region Hannover will einen Projektleiter installieren, und die Gemeinde ist involviert.“ Ziel des Projekts, das die Gemeinde Uetze initiiert hat, ist es, ein Konzept zum besonders ressourcenschonenden Wasserverbrauch sowohl für die Trinkwasserversorgung als auch für die Beregnung der Felder zu entwickeln.

Schutz des Wassers und der Gewässer

Als Praxisbeispiel nennt Bunkus die Entwässerungsgräben in der Hänigser Feldmark, die teilweise zwei Meter tief sind. Sie könnten aufgestaut werden, um das Wasser länger vor Ort zu halten. Wichtig ist ihr, „frühzeitig anzusetzen für ein nachhaltiges Wassermanagement, nicht erst wenn kein Wasser mehr in den Bodenspeichern ist“.

Der Schutz der Gewässer ist ebenfalls Bunkus’ Aufgabe. Sie mache derzeit eine Bestandsaufnahme der gemeindeeigenen Gräben und begleite Renaturierungsprojekte. Die Aktion Fischotterschutz renaturiert zum Beispiel die Fuhse bei Dedenhausen. „Es soll Lebensraum für Wassertiere entstehen. Die Barbe wurde schon gesichtet“, berichtet sie.

Mit Sonnenlicht wird unter anderem dieses kleine Windrad betrieben, das bei Ramona Bunkus und Theresia Lauke im Fensterbrett steht. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Begrünte Dächer sind Lebensraum

Um Lebensraum für die Natur geht es ihrer Kollegin Lauke auch beim Thema Dachbegrünung. „Das interessiert mich sehr und es kommen schon Anfragen von Bürgern“, berichtet sie. „Es gibt sehr viele versiegelte Flächen, deshalb sind begrünte Dächer wichtiger Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere.“ Ein begrüntes Dach sei zudem klimatechnisch interessant. „Es isoliert das Haus, im Winter wärmt es, im Sommer kühlt es.“

Das Thema Klimaschutz teilen sich die beiden Expertinnen. „Die Wasserstoffproduktion ist noch ein kleines Thema“, sagt Lauke. Es gehe darum Möglichkeiten zu finden, „wie der grüne Strom der vielen Windenergieanlagen im Sinne des Klimaschutzes genutzt werden kann“. Darüber hinaus beraten Bunkus und Lauke die Bürger, wenn es um Investitionen wie die Verbesserung der Energieeffizienz geht.

Öffentlichkeitsarbeit nur vom Schreibtisch aus

Lauke kümmert sich auch um die Kontrolle und Pflege der Bäume auf öffentlichen Flächen und die Beseitigung wilder Müllkippen. Alle Kompensationsflächen für Bauprojekte will sie in einem digitalen Kataster erfassen. Die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe und Ehrenmäler ist Bunkus’ Aufgabe. „Auf dem Hänigser Friedhof müssten die Kriegsgräber restauriert werden. Ich will versuchen, Fördermittel zu bekommen.“

Ein Aufgabenfeld liegt wegen der Pandemie jedoch fast brach – die Umweltbildung in den Kitas und mit öffentlichen Aktionen. „Zurzeit machen wir Öffentlichkeitsarbeit nur vom Schreibtisch aus“, bedauern beide.

Von Anette Wulf-Dettmer