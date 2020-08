Obershagen

In Obershagen stehen alle mehr oder weniger in den Startlöchern für den lange geplanten und ebenso ersehnten Beginn des Umbaus der St.-Nicolai-Kirche zum Dorfzentrum. „Das Kirchenkreisamt in Burgwedel und das Amt für Bau- und Kunstpflege sind gerade bei den letzten Prüfungen. Wenn wir die Freigabe haben, wird die Architektin sofort Kontakt zu den einzelnen Gewerken aufnehmen“, schildert Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre den aktuellen Stand für 670.000 Euro teure Projekt. Er hofft, dass dies möglichst schnell der Fall sein wird: „Wenn wir im September anfangen können, sind die Arbeiten bis zum Frühjahr abgeschlossen.“

Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft

Untätig ist die Gemeinde mitnichten, während die Entscheidung auf anderen Schreibtischen liegt. Um die Finanzierung des Projekts komplett abzurunden, hat sie mit diversen Vereinen und Verbänden gesprochen. Denn vom Umbau der Nicolaikirche soll eben nicht nur die Gemeinde profitieren. „Es gibt in Obershagen zwar das Feuerwehrhaus und das Schützenheim. Aber für manche Veranstaltungen passen die einfach nicht.“ Deswegen war 2017 die Idee entstanden, mit dem Umbau des Gotteshauses – das auch weiterhin als solches genutzt werden soll – Kapazitäten zu schaffen für Gruppen und Veranstaltungen.

„Wir gehören als Kirche mitten in die Gesellschaft. Und so wollen wir das hier auch nicht nur für uns machen“, sagt von Stuckrad-Barre. Die Verbände wissen das zu schätzen: Deren zwölf haben bereits Absichtserklärungen unterzeichnet, Räume in St. Nicolai nutzen und auch mieten zu wollen. Der Pastor ist überzeugt, dass gerade dieser Nutzen über die Kirchengemeinde hinaus den Ausschlag gegeben hat, dass die EU für das Projekt die maximal mögliche Fördersumme von 250.000 Euro bereitstellt. „Es ist schon toll, dass wir das hier machen können. Und zwar trotz Corona“, sagt der Seelsorger. Immens wichtig seien dafür die zahlreichen Menschen aus den Orten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung ehrenamtlich, aber professionell in den Dienst der Sache stellten.

Gemeinde will Kirchenbänke versteigern

100.000 Euro gibt der Kirchenkreis dazu, 80.000 Euro die Landeskirche. „Damit ist schon ein großer Teil abgedeckt“, sagt der Pastor. Natürlich wird die Gemeinde auch ihren Teil dazu beitragen. „In Richtung 50.000 Euro“ geht die Summe, die Bürger bereits gespendet haben. „Eigentlich hatten wir noch ganz viele Aktionen vor, aber in diesen Zeiten ist es gut und wichtig, dass Vorsicht absoluten Vorrang hat“, sagt von Stuckrad-Barre. Wenn es wieder möglich ist, und er hoffe sehr, dass es so kommt, sollen Dinge wie das Bierfest nachgeholt werden. „Und wenn das wegen der Bauarbeiten dann nicht geht, freuen wir uns über den Grund und nutzen andere Orte wie den Werner-Hübner-Platz.“

Eine ganz besondere Aktion wird es geben, wenn die Bauarbeiten begonnen haben: Dann nämlich sollen die Kirchenbänke versteigert werden. Denn der Kirchenraum wird mit Stühlen ausgestattet, damit er flexibler genutzt werden kann. Wenn das Nebengebäude für die bisher fehlenden Sanitäranlagen und der Durchgang zum Kirchenschiff fertig sind und im Inneren des Gotteshauses der Fußboden tiefer gelegt wurde, die Stufen entfernt und ein beweglicher Altar eingerichtet ist, dann kann es laut Pastor losgehen mit der neuen Lebendigkeit in St. Nicolai. „Es werden gute Absprachen und Pläne erforderlich sein, damit auch alle gut zum Zuge kommen“, sagt er schmunzelnd.

