Uetze

Um Geld aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ zu bekommen, muss sich die Gemeinde sputen. Mit dem Programm fördert das Land Niedersachsen mithilfe von EU-Mitteln Projekte, die die negativen Folgen der Covid-19-Pandemie für den Einzelhandel abfedern sollen. Bis zum 31. März muss sie den Förderantrag für ihr erstes Projekt stellen. Für alle weiteren Vorhaben muss sie bis zum 30. Juni die Förderung beantragen. „Wir müssen daher unsere Kräfte bündeln“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Priorität habe die Aufwertung des Hindenburgplatzes.

Der Uetzer Ortsrat habe mehrere Vorschläge zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Platz mitten in Uetze gemacht. Vor allem wünsche er sich dort mehr Grün, berichtet Fitz. Der Ortsrat könne sich vorstellen, dort eventuell größere Bäume als die jetzigen Goldahorne zu pflanzen. Größere Laubbäume würden mehr Schatten werfen. Dann sei es an Sommertagen mit starkem Sonnenschein nicht mehr so heiß auf dem Platz.

Ortsrat wünscht neues Beleuchtungskonzept

Die Fachleute der Gemeindeverwaltung bevorzugen laut Fitz jedoch, die Bedingungen für die Ahorne zu verbessern, damit sie sich besser entwickeln. Sie sind erst 2012 als Ersatz für kränkelnde Linden gepflanzt worden und seien langsamer gewachsen als erhofft. Außerdem wünsche der Ortsrat ein Beleuchtungskonzept für den Hindenburgplatz, in das die Weihnachtsbeleuchtung einbezogen werden kann. Außerdem empfiehlt er, neue Bänke aufzustellen und einen WLAN-Hotspot zu installieren. Ein weiterer Wunsch ist die Wiederinbetriebnahme des Springbrunnens mit dem Granitfelsen.

Landschaftsplaner soll Ideen umsetzen

Der Ortsrat schlägt auch vor, eine Toilettenanlage im Ortskern aufzustellen. Eine Leihtoilette höheren Standards könnte da nach Fitz’ Worten in Betracht kommen. Ob man der Forderung des Ortsrats, Bäume an der Burgdorfer Straße und an der Kaiserstraße zu pflanzen, nachkommen könne, werde noch geprüft. Versorgungsleitungen könnten dagegen sprechen. „Wir versuchen nun, einen Landschaftsplaner zu finden, der mit uns die entwickelten Ideen umsetzt“, sagt Fitz.

Um die Aufnahme in das Sofortprogramm hatte sich Uetze mit dem Aufbau eines digitalen Marktplatzes für die örtlichen Händler beworben. Fitz zufolge ist offen, ob die Gemeinde dieses Vorhaben weiter verfolgt.

Bis zu 345.000 Euro kann die Gemeinde aus dem Sofortprogramm erhalten. Die Gemeinde muss ihre Förderung für die einzelnen Projekte um zehn Prozent aufstocken. Daher sind im Haushalt auf der Ausgabenseite 380.000 Euro eingeplant. Jedes Vorhaben muss ein Investitionsvolumen von mindestens 50.000 Euro haben. Die geförderten Projekte müssen bis März 2023 abgeschlossen werden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller