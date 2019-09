Uetze

Gemeinsam wird geschraubt, gebastelt und gehämmert: Im Familienhaus gehört Handwerken inzwischen zum Kita-Alltag. „Ich komme aus dem Handwerk und bringe meine Interessen ein“, erzählt David Schultz, während er den hochmotivierten Kindern beim Sägen hilft. Er ist als Quereinsteiger ins Kita-Team gekommen und heute einer von drei männlichen Erziehern im Familienhaus. Schultz, der 20 Jahre lang als Lackierer gearbeitet hat, hat in einem Raum eine kleine Werkstatt eingerichtet. „Da können die Kinder zum Beispiel hämmern und sägen. Das macht ihnen viel Spaß“, erzählt er. Sport ist sein zweiter Schwerpunkt. Er und eine Kollegin gehen regelmäßig mit Kindern in die Turnhalle der ehemaligen Stötzner-Schule. Außerdem trainiert er mit den Kleinen für das Sportabzeichen.

„Wir brauchen für die Kindererziehung Männer und Frauen“, sagt Anne Wiechmann, Leiterin des Familienhauses. Deshalb hat sich die Gemeinde Uetze an dem Förderprogramm „Männer in Kitas“ beteiligt. Darüber hinaus wirbt sie regelmäßig für den Beruf des Erziehers an speziellen Infotagen in den Schulen und bei der Ausbildungsmesse im Uetzer Schulzentrum. Schüler würden direkt angesprochen, berichtet Tamara Möller, Teamleiterin Kita, Familie und Senioren im Rathaus. „Wir weisen auch daraufhin, dass in unseren Kitas und bei der Ganzbetreuung in den Schulen bereits Männer arbeiten.“ Zurzeit sind es 17 Männer – von insgesamt 184 Beschäftigten der Gemeinde in diesem Bereich.

„Männer haben andere Interessen als Frauen“

„Kinder brauchen auch männliche Vorbilder“, begründet Möller die Anstrengungen der Gemeinde, weitere Erzieher einzustellen. Männer seien in den Kitas nicht nur deshalb wichtig, weil es immer mehr alleinerziehende Mütter gibt. Häufig seien die Väter wegen ihrer Berufstätigkeit wenig zu Hause. Zudem hätten Männer oft eine andere Art als Frauen, etwas zu vermitteln. Hinzu komme, dass Männer oft andere Interessen als Frauen hätten, sagt Möller. „Alle Kollegen haben die gleichen Aufgaben, aber jeder hat seinen Schwerpunkt“, ergänzt Wiechmann.

Yannick Martens spielt mit drei Mädchen Klavier. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Mein Schwerpunkt ist Musik“, sagt Schultz’ Kollege Yannick Martens. Er singe tiefer als Frauen. Daher nähmen die Kinder seinen Gesang anders wahr als den seiner Kolleginnen. Martens’ zweite Schwerpunktaufgabe sei es, die Jungen und Mädchen auf den Besuch der Grundschule vorzubereiten.

Erzieher bieten Aktionen für die Väter an

Familienhausleiterin Wiechmann streicht die Bedeutung ihrer männlichen Kollegen für die Elternarbeit heraus. Die Erzieher bieten Väteraktionen an, die immer gut besucht seien. „Das machen wir, damit die Väter untereinander ins Gespräch kommen“, erläutert Martens. Zu diesen Angeboten seien immer auch die Kinder eingeladen, betont Schultz. „Einmal im Jahr fahren wir ins Maislabyrinth nach Höfen“, sagt er. Im Winter backen Väter gemeinsam mit ihrem Nachwuchs Kekse. Diese Veranstaltungen fänden sonnabends statt, weil die meisten Väter voll berufstätig seien.

Ein weiteres Angebot für Väter sind die Spielnachmittage im Kindergarten. So könnten auch Väter die Räume der Kita kennenlernen, sagt Schultz. Denn meistens brächten die Mütter die Söhne und Töchter zur Kita und holten sie wieder ab.

Quereinsteiger bringen Lebenserfahrung mit

Schultz ist über seine eigenen Kinder zum Erzieherberuf gekommen. Während deren Eingewöhnungszeit in der Kita habe er sie begleitet. Da habe er gemerkt, dass es ihm Spaß mache, mit Kindern zu arbeiten, berichtet Schultz. „Ein Quereinsteiger bringt Lebenserfahrung mit. Unterschiedliche Geschlechter, Bildungswege, Lebensgeschichten und Kulturen bereichern die Einrichtung“, sagt Wiechmann. Die, die Männer in ihrem Team nicht mehr missen möchte.

Für Martens stand relativ früh fest, dass er in einem Kindergarten arbeiten will. Er hatte vor seiner Ausbildung Klavierunterricht gegeben. „Da habe ich gemerkt, dass ich einen guten Draht zu Kindern habe.“ Die vierjährige schulische Ausbildung ohne Vergütung habe ihn nicht abgeschreckt. Nach der Ausbildung hat sich Martens im Familienhaus beworben, weil ihn das Konzept ohne feste Gruppen überzeugt habe.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller