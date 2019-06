Uetze

Rechtzeitig zu den Sommerferien öffnet die Gemeindebücherei Uetze wieder ihren Julius-Club. Zum fünften Mal hat Büchereileiterin Ruth Andresen den Sommer-Lesewettbewerb für Schüler im Alter von elf bis 14 Jahren vorbereitet. Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 21. Juni, um 15.30 Uhr in der Bücherei im Schulzentrum. An diesem Nachmittag können sich alle, die bei diesem Lesemarathon mitmachen wollen, kostenlos anmelden. „Rund 50 Anmeldungen habe ich schon. Ich hoffe, es machen wie in den vergangenen Jahren wieder 60 bis 70 Schüler mit“, sagt die Büchereileiterin.

100 Bücher hat die Büchereileiterin gekauft und auch gelesen

Für den Julius-Club 2019 sind 100 Neuerscheinungen – von Pferdebüchern und Comics über Fantasy- und Abenteuerbüchern bis zu Lovestorys und Thrillern – ausgewählt worden. „Die meisten davon habe ich auch gekauft und gelesen“, sagt Andresen. Die Lektüre gibt es auf Papier, als Hörbuch und als E-Book. Ergänzt wird diese Auswahl von Rennern der vergangenen Jahre. Besonders beliebt bei den Julianern ist nach wie vor „Das Dorf – Der Fremde“ von Karl Olsberg aus dem Jahr 2016. „Es ist wie ein Computerspiel aufgebaut“, sagt Andresen. Immer wieder gelesen werde auch eine Graphic Novel von Vera Brosgol aus dem Jahr 2015 und Chris Talls „Selfie von Mutti: Wenn Eltern cool sein wollen“.

Jede Woche mindestens ein Treffen

Neben jeder Menge Lesestoff bietet der Julius-Club Aktionen an, zum Beispiel gemeinsames Backen und Frühstücken sowie einen Spiele- und einen Kreativnachmittag. Ziel des Projekts der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen ist es, junge Leute zum Lesen zu animieren. Nicht zuletzt wolle sie mithilfe der Julius-Club-Aktion die Menschen in die Bücherei locken, sagt Andresen. „Denn relativ wenige Einwohner finden den Weg hierher.“

Vielleserin: Julia Kottwitz liest in der Regel ein dickes Buch pro Woche. Ihre Lieblingslektüre ist zurzeit die Fantasy-Reihe „House of Night“. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Wer während der zwei Monate – so lange läuft der Lesewettbewerb – zwei Bücher liest, bekommt das Julius-Club-Diplom. Bei fünf und mehr Büchern gibt es das Vielleser-Diplom.Eine der Vielleserinnen ist Julia Kottwitz, die die achte Klasse im Uetzer Gymnasium besucht. „30 Bücher hat sie im vergangenen Jahr in den zwei Monaten verschlungen“, erzählt Andresen. Aber auch, wenn nicht gerade Clubzeit ist, kommt Julia regelmäßig in die Gemeindebücherei. Ihr Wochenpensum? „Mindestens ein dickes Buch schaffe ich pro Woche“, sagt Julia. Ihre derzeitige Lieblingslektüre sei die Fantasy-Reihe „House of Night“. Erzählt werde die Geschichte eines Mädchens, das zur Vampirin wird und die nach und nach ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten entdeckt. „Das Tolle an der Geschichte ist, dass das Mädchen nicht perfekt ist, sondern jede Menge Probleme hat.“

Die Termine des Julius-Clubs Zwei Monate lang läuft der Lesemarathon – vom 21. Juni bis 28. August. Die Julius-Club-Mitglieder können in dieser Zeit an 14 Aktionen teilnehmen. Bis auf das Muffinbacken finden alle Veranstaltungen in der Gemeindebücherei im Uetzer Schulzentrum an der Marktstraße statt: Freitag, 21. Juni, 15.30 Uhr: Eröffnungsveranstaltung Mittwoch, 26. Juni, Donnerstag, 27. Juni, und Mittwoch, 3. Juli, jeweils 9.30 bis 12.30 Uhr: Pausentreffen Dienstag, 9. Juli, 10 bis 11.30 Uhr: Mr. Griswolds Bücherjagd Donnerstag, 18. Juli, 25. Juli, 1. August und 8. August, jeweils 12 bis 13 Uhr: Vorstellung einiger Julius-Club-Titel Mittwoch, 24. Juli, 9.30 bis 12.30 Uhr: Muffinbacken in der Schulküche Mittwoch, 31. Juli, 10.30 bis 12.30 Uhr: Kreativ mit alten Büchern Mittwoch, 7. August, 10.30 bis 12.30 Uhr: Kniffeln und andere Spiele Dienstag, 13. August, 10 bis 12 Uhr: Club-Frühstück Montag, 26. August, ab 15.30 Uhr: Abschlussveranstaltung mit der Verleihung der Diplome Eine Anmeldung zu diesen Angeboten ist erforderlich unter Telefon (05173) 982665 oder per E-Mail an andresen@uetze.de.

Von Anette Wulf-Dettmer