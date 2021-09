Neue Wege wollen drei evangelische Kirchengemeinden in der Gemeinde Uetze zusammen gehen. Darüber informieren die Kirchenvorstände die Gemeindemitglieder nach dem gemeinsamen Erntedankgottesdienst am 3. Oktober.

