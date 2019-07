Dedenhausen

Zum vierten Mal laden die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden aus der politischen Gemeinde Uetze zu gemeinsamen Gottesdiensten während der Sommerferien ein. In diesem Jahr steht die Sommerkirche unter der Überschrift „Paradiesische Einsichten“. Die Paradieserzählung aus dem Buch Genesis der Bibel steht im Mittelpunkt.

Erster Gottesdienst am 14. Juli

Erster Gastgeber wird am Sonntag, 14. Juli, die Kirchengemeinde Dollbergen/Schwüblingsen sein. Pastor Tibor Anca wird in der Dollberger Erlöser-Kirche erläutern, weshalb für ihn die Paradieserzählung „der stärkste Mythos der Menschheit“ ist. Pastor Steffen Lahmann predigt am Sonntag, 21. Juli, in der St.-Petri-Kirche in Hänigsen über „die Frucht der Versuchung“. Pastorin Heidrun Kück lädt die Gottesdienstbesucher für Sonntag, 28. Juli, in die Uetzer Johannes-der-Täufer-Kirche zur „Begegnung mit der Schlange“ ein. Pastor Karl-Heinrich Waack spricht zum Abschluss am Sonntag, 4.August, in der St.-Urban-Kirche in Dedenhausen über „Die Grenze des Paradieses“.

Alle Gottesdienste beginnen um 10.30 Uhr. Danach laden die gastgebenden Kirchengemeinden die Besucher zu Gesprächen bei Snacks und Getränken ein. Für die Sommerkirche wählen die Organisatoren alljährlich ein anderes Schwerpunktthema. 2016 lautete es „Sommer unter P(s)almen“. 2017 drehte sich die Gottesdienstreihe um Persönlichkeiten der regionalen Reformationsgeschichte. Im vorigen Jahr ging es um „Frauen der Bibel“.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller