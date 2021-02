Uetze

Der Rat der Gemeinde Uetze geht erstmals online: Am Donnerstag, 25. Februar, um 18 Uhr startet die Videokonferenz. Das 29-köpfige Gremien soll unter anderem das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021/22 und die coronabedingte Änderung der Wahlordnung des Seniorenbeirats beschließen sowie einen neuen Ortsbrandmeister für Eltze und eine neue Schiedsperson für den Amtsbezirk 2 wählen. Zudem geht es noch einmal um das schon mehrfach diskutierte Konzept für eine nachhaltige Baupolitik in der Gemeinde.

Ausprobiert haben die Politiker und die Verwaltungsmitarbeiter die neue Technik bereits bei drei Ausschusssitzungen mit jeweils bis zu zehn Teilnehmern. Bis auf zwei, drei Pannen, die der technischen Ausstattung der Ratspolitiker in ihren eigenen vier Wänden geschuldet waren, gingen die Videokonferenzen problemlos und überraschend schnell über die Bühne. Doch eine Ratssitzung mit mehr als 30 Teilnehmern ist eine andere Herausforderung, vor allem für deren Leiter, den Ratsvorsitzenden Andreas Kohlmeier. Dem Vernehmen nach wird er vor drei Bildschirmen sitzen, um alle Konferenzteilnehmer im Blick zu haben.

Zuschauer sind im Rathaus willkommen

Wer die Ratssitzung als Zuschauer verfolgen will, muss dafür allerdings ins Rathaus kommen. Im großen Sitzungssaal können maximal zehn Teilnehmer die Beratungen auf einer großen Leinwand verfolgen. Zudem haben sie dort auch die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden – in der obligatorischen Einwohnerfragestunde. Der Sitzungsvorsitzende wird sie dazu explizit auffordern. Allerdings müssen sich Interessierte vorher anmelden, entweder per Mail an verwaltungsservice@uetze.de oder unter Telefon (05173) 970 116 beziehungsweise (05173) 970128 – täglich von 8 bis 12 Uhr. Auch einige Ratsmitglieder werden am Donnerstagabend ins Verwaltungsgebäude kommen. Dort werden ihnen Computerarbeitsplätze in separaten Räumen zur Verfügung gestellt.

Von Anette Wulf-Dettmer