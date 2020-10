Dollbergen

Nach vielen bürokratischen Hürden und einer coronabedingten Verzögerung ist es nun so weit: Die Dollberger können ab sofort ihre örtliche Generationenhilfe anrufen, wenn sie kurzfristig Hilfe im Alltag benötigen. „Wir ermutigen die Menschen, uns um Hilfe zu bitten“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Göpfert, der den Verein in dem Uetzer Ortsteil mit aufgebaut hat. Es müsse sich niemand genieren, dass er auf Unterstützung angewiesen ist.

Wer fährt mich mit meinem gebrochenen Arm zum Arzt, wenn kein Bus fährt? Wer geht für mich und meine Kinder einkaufen, wenn ich krank bin und andere Familienmitglieder weit entfernt wohnen? Wer erklärt mir, wie mein Tablet funktioniert, wenn niemand in meinen Bekanntenkreis das kann? In Situationen, in denen man nicht mehr weiter weiß, kann jeder geraten. Nicht immer gebe es Familienmitglieder oder Bekannte in der Nähe, die spontan helfen können, sagt Göpfert. Deshalb will es die Generationenhilfe ermöglichen, dass sich Einwohner unterschiedlicher Altersstufen gegenseitig unter die Arme greifen.

Von der Einkaufshilfe bis zum Spaziergang

„Die Helfer stehen bereit“, sagt Göpfert. Etwa zwei Jahre lang haben er, der zweite Vorsitzende Sven Klomp und Kassenwart Jürgen Weidtmann für ihr Vorhaben gekämpft, inzwischen ist das Bürokratische geregelt: Der Verein ist gegründet, als gemeinnützig anerkannt, und die Helfer sind bei ihrer Tätigkeit versichert. Jetzt fehlen nur noch die Aufträge, zu denen von Hilfe im Haushalt über Hilfe bei den Schulaufgaben bis zur Begleitung bei einem Spaziergang vieles gehören könne, je nach Bedürfnis, erklären die drei Vorstandsmitglieder. Um den Hilfsdiensten eine Wertschätzung zu verleihen, zahlen Hilfesuchende eine Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde, von denen 6 Euro an den Helfer gehen und 2 Euro an den Verein, der davon unter anderem die Versicherung bezahlt.

Göpfert betont, dass das Angebot keinesfalls eine regelmäßige Unterstützung sein soll, die gewerbliche Anbieter ersetzt, sondern für kurzfristige Notfälle gedacht ist. Daher prüft der Verein im Gespräch mit den Hilfesuchenden, ob dies tatsächlich der Fall ist. Schließlich sollen die Ehrenamtlichen keine Aufgaben übernehmen, die die vermeintlich Hilfsbedürftigen eigentlich selbst erledigen könnten. „Wir bieten keine billige Arbeitskraft an“, stellt der Vorsitzende klar.

Verein sucht jüngere Helfer

Elf aktive Helfer sind zurzeit dabei, weitere Freiwillige willkommen. Bisher seien es vor allem ältere Menschen, die ihre Unterstützung anbieten, daher würde sich die Generationenhilfe besonders über einige Jüngere freuen. Der Verein bringt die Hilfesuchenden und den Helfer zusammen. Geht eine Anfrage ein, stattet Göpfert dem Hilfesuchenden einen Hausbesuch ab und lässt sich erklären, welche Hilfe benötigt wird. „Dann spreche ich einen Helfer an, ob er die Aufgabe übernehmen will.“ Weil ihnen noch die Erfahrung fehle, könne es sein, dass in Zukunft das eine oder andere angepasst werden müsse. Fest steht laut Göpfert allerdings schon jetzt: „Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir da.“

Sowohl Hilfesuchende als auch potenzielle Helfer können sich per E-Mail an generationen­hilfe@doll­bergen.de oder unter Telefon (0156) 78730720 an die Generationenhilfe wenden. Weitere Informationen über den Verein gibt es zudem auf www.generationenhilfe.dollbergen.de.

Von Elena Everding