Uetze

Die Weihnachtsferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen. Doch nicht nur die überlasteten Server führen bei Eltern und Schülern für Unmut. Auch die der Corona-Pandemie geschuldeten unterschiedlichen Unterrichtszenarien verunsichern sie. Ria Loosveld, kommissarische Schulleiterin der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) in Uetze, erklärt, was an ihrer Schule im Lockdown wie geregelt ist.

Die Abschlussklassen, also die Klassenstufen neun und zehn, befinden sich bis Ende Januar im B-Szenario. Das heißt, jeweils die Hälfte der Klasse kommt im Wechsel einen Tag in die Schule und lernt am anderen Tag zu Hause. Die Jahrgänge fünf bis acht sind bis zum bis 29. Januar im Szenario C, das heißt: kein Präsenzunterricht, sondern nur Homeschooling. „Wegen der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown starten wir bewusst nicht alle zur gleichen Zeit mit Videokonferenzen, sondern versetzt“, sagt Loosveld.

Die Schüler könnten aber trotzdem problemlos arbeiten, indem sie sich Aufgaben für die jeweiligen Fächer herunterladen. Auch im Falle einer IServ-Überlastung sei die Kommunikation zu den Schülern gewährleistet, und zwar über das zweite System, den Schulmessenger Untis, versichert Loosveld. Dass in den Abschlussjahrgängen nicht nur die für die schriftlichen Prüfungen relevanten Fächer, sondern alle unterrichtet werden, sei wichtig. „Es gibt neben den schriftlichen Prüfungen noch eine mündliche, bei der die Schüler das Fach frei wählen können“, sagt Loosveld. „Da sollen alle die gleichen Chancen haben. Denn mit den Zeugnissen müssen sich die Schüler schließlich bewerben.“

Sportunterricht ist wichtig für die Entwicklung

Dass der Sportunterricht stattfindet, obwohl Sportvereine die Hallen seit Monaten nicht nutzen können, stößt manchen Eltern sauer auf. Sie befürchten eine erhöhte Infektionsgefahr. „ Sportunterricht ist laut den Richtlinien explizit erlaubt“, sagt die kommissarische Leiterin der AWG. „Die beiden Hallen, die wir nutzen, lassen sich sehr gut lüften. Außerdem sind sie so groß, dass 14 oder 15 Personen darin problemlos Abstand halten können.“ Darüber hinaus würden Kontaktsportarten wie etwa Fußball explizit vermieden.

Gerade weil die Jugendlichen wegen der Corona-Auflagen kaum Möglichkeiten hätten, sich in ihrer Freizeit sportlich zu betätigen, sei der Schulsport aktuell umso wichtiger: zum Austoben, Spannungen abbauen und fürs Wohlbefinden. „Nicht alle Eltern achten darauf und gehen mit ihren Kindern spazieren“, sagt Loosveld. Auch tue Bewegung erwiesenermaßen dem Gehirn gut und erleichtere so das Lernen.

Um für höchstmögliche Transparenz zu sorgen, seien die Eltern bereits im Oktober darüber informiert worden, wie die einzelnen Unterrichtsszenarien ablaufen, sagt Loosveld. Neueste Entwicklungen würden so schnell wie möglich per Elternbrief via E-Mail kommuniziert.

AWG ist auf mehreren Kanälen erreichbar

„Ich sitze genau wie die Eltern vor dem Fernseher; wir erfahren Dinge nicht vorher und müssen dann in kurzer Zeit das Beste für unsere Schüler daraus machen“, sagt die Schulleiterin. Wenn es Probleme oder Irritationen gäbe, sollten sich Eltern sofort direkt an die Schule oder auch an den Schulelternrat wenden, rät sie. So seien die Jahrgangsleitungen immer ansprechbar, Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage hinterlegt und der IT-Support über ein Online-Formular zu erreichen. „Wir können nur reagieren, wenn wir wissen, wo es hakt“, wirbt Loosveld für eine direkte Kommunikation.

Das sagt das Kultusministerium zum Sportunterricht Laut des niedersächsischen Kultusministeriums ist Sportunterricht auch im Modell B noch möglich, wenn auch „mit deutlich verschärften Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen“. Vor der Sporthalle oder dem Sportplatz und beim Gang in die Umkleidekabine sind demnach Gruppenansammlungen und Warteschlangen zu vermeiden, grundsätzlich muss ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Körperliche Hilfestellungen und Zweikämpfe sind verboten sowie ohnehin jede Art von Körperkontakt mit anderen. Damit sind Sportarten wie Fuß- und Handball oder Rugby nicht möglich, wohl auch kein Geräteturnen, aber Laufen oder Radfahren draußen oder Seilspringen, Gymnastik und Yoga drinnen. Anstrengende Übungen wie Zirkeltraining sind unzulässig. Komplett untersagt ist Schulschwimmen.

Von Sandra Köhler