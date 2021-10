Uetze

Darüber ärgert sich der Uetzer Müller Carl Friedrich Wilhelm Amme im Sommer 1879. Er kann kein Getreide mahlen, weil die Fuhse zu wenig Wasser führt, um das Mühlrad anzutreiben. Der Grund: Sein Eltzer Konkurrent Karl Scharlemann, der etwa drei Kilometer flussaufwärts ebenfalls eine Wassermühle betreibt, leitet Wasser der Fuhse durch den Prangenhohlgraben, der zum Hochwasserschutz des Dorfes Uetze angelegt worden ist, in die Erse. Amme zieht deshalb vor Gericht.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Eltzer mit dem Uetzer Müller in Streit geraten ist, weil er ihm das Wasser abgegraben hat. Der verstorbene Gründer des Eltzer Heimatvereins, Karl Siedentopp, berichtet in der 1990 erschienenen Broschüre „Eltze“, dass auch Klagen der Uetzer Müller gegen den Eltzer Kollegen aus den Jahren 1625, 1773, 1829 und 1830 dokumentiert sind. „Ein weiteres Schriftstück (ohne Datum) etwa aus dem 18. Jahrhundert, hat ebenfalls die Streitigkeiten um den Prangenhohlgraben zum Inhalt“, schreibt Siedentopp.

Mühle ist um 1560 gebaut worden

Die Uetzer Wassermühle gehörte ursprünglich zum Uetzer Gut, dem Junkernhof. Dem Mühlenhistoriker und Buchautoren Wilhelm Kleeberg zufolge wird sie erstmal 1569 in einem Lehnsbrief erwähnt, den der Hildesheimer Bischof für die Familie von Saldern ausstellte. Aus einem Brief des Uetzer Rittergutbesitzers Jacob von Saldern an einen seiner Cousins aus dem Jahr 1630 schließt Kleeberg, dass die Mühle an der Fuhse um 1560 gebaut worden ist.

Die Rittergutsbesitzer verpachteten die Gutsmühle. Die Betreiber wechselten mehrfach. „Nach der Pachtübernahme durch die Familie Amme im Jahre 1766 beginnt eine neue, zusammenhängende Geschichte der Uetzer Wassermühle an der Fuhse“, schreibt Dorothea Radtke in der Uetzer Ortschronik. Damals pachtete Andreas Jürgen Amme die Mühle. Danach war sie mehr als 200 Jahre im Besitz der Familie Amme, einem alten Mühlengeschlecht aus dem heutigen Landkreis Gifhorn. Die jährliche Pacht betrug nach Radtkes Angaben anfangs 300 Reichstaler.

„Bis zum Jahre 1807 waren die Ammes wie ihre Vorgänger Pächter der Mühle“, berichtet Kleeberg in dem 1957 erschienen Aufsatz „Mühlengeschichte ist Orts- und Kulturgeschichte“. 1807 wurde der Pacht- in einen Erbzinsvertrag umgewandelt. „Johann Heinrich Amme bezahlte dafür 4000 Taler in bar und von da ab von der bisherigen Pacht einen jährlichen Erbenzins von vier Himpten Roggen Braunschweiger Maß, dazu jährlich ein fettes Schwein, ferner bei einem Wechsel der Gutsherrschaft zehn Himpten Roggen“, kann man bei Kleeberg nachlesen. Außerdem mussten die Ammes das Korn für den Gutsbedarf kostenlos schroten und mahlen.

Mühle brennt 1863 ab

1842 löste Ernst Friedrich Christoph Amme den Erbzins nach Radtkes Angaben gegen eine Zahlung von 9842 Talern und 22 Dreiviertelgroschen ab. Beim Großen Uetzer Brand 1863 wurde auch die Wassermühle ein Opfer der Flammen. Der damalige Eigentümer Wilhelm Amme nutzte den Wiederaufbau für eine Modernisierung. Die Mühle Amme entwickelte sich zu einem prosperierenden Unternehmen.

Pastor Heinrich Lütkemann beschreibt die Mühle in der 1898 veröffentlichen zweiten Auflage eines Buches „Uetze“ so: „Am Südostende des Dorfes gelegen, wird das von Jahr zu Jahr sich vergrößernde Werk jetzt vermittelst zweier Turbinen durch das Wasser der Fuhse getrieben. Eine Holzsägemühle ist mit ihm verbunden, und zugleich eine Flussbadeanstalt eingerichtet. Bei eintretendem Wassermangel wird der Betrieb durch Dampfkraft erhalten.“

Diese alte Aufnahme zeigt das Sägewerk der Mühle Amme im Jahr 1925 Quelle: Heimatbund Uetze

Die Mühle habe ab 1896 die ganze Ortschaft mit Elektrizität versorgt, berichtete die Hannoversche Allgemeine im Jahr 1986. Erst in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts habe die Hastra in Uetze die Stromversorgung übernommen. Die Mühle habe aber auch noch danach Strom ins Netz eingespeist.

Täglich wurden 20 Tonnen gemahlen

Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte die Mühle Amme zu den größten Mühlen Norddeutschlands. Die Mahlkapazität lag bei täglich 20 Tonnen Mehl. Sie belieferte Bäckereien und Lebensmittelläden im Umkreis von 50 Kilometern. Aber das Mühlensterben ging auch an der Mühle Amme nicht vorbei. Sie wurde 1972 stillgelegt. Damals erhielten Mühlenbesitzer, die 30 Jahre lang auf den Betrieb ihrer Anlage verzichteten, nach dem Mühlenstilllegungsgesetz eine Prämie. Das Sägewerk, dass in der Blütezeit bis zu 3000 Festmeter Holz verarbeitete, hatte die Familie Amme schon einige Jahre vorher aufgegeben.

Paare heiraten gern in der Kötjemühle Die Mühle Amme ist nach wie vor eines der imposantesten Gebäude in Uetze. Heute ist sie eine Anlage für betreutes Wohnen. 2001 hat der Arzt Karl-Heinz Schwandt die Mühle gekauft, an der der Zahn der Zeit damals nagte. Er erweckte das Fachwerkgebäude aus dem Dornröschenschlaf. Ein Jahr nach dem Kauf begann er mit der Sanierung, 2005 eröffnete die betreute Wohnanlage. Zum Gebäudekomplex gehört das Café Zur Alten Wassermühle. Schwandt hat es dort errichtet, wo einst das Sägewerk stand. Nach Schwandts Konzept soll es quasi als Scharnier zwischen der Wohnanlage und dem übrigen Ort dienen. Es soll Begegnungen zwischen den in der Mühle wohnenden Senioren und anderen Uetzern ermöglichen. Auch die zweite historische Uetzer Mühle, die Kötjemühle, wird heute anders genutzt als früher. In dem Fachwerkhaus ist seit Mai 2014 eine Außenstelle des Uetzer Standesamts. Die Standesbeamtin Virginia Busch schätzt, dass dort mittlerweile etwa drei Viertel der Trauungen des Uetzer Standesamts dort stattfinden. „In den Monaten Mai bis Oktober sind wir mindestens einmal in der Woche da, meistens auch viel öfter“, sagt Busch. Die Kötjemühle ist nach ihren Worten so beliebt, weil es „ein superschöner Trauort“ ist. Brautpaare könnten dort auch draußen im Grünen den Bund fürs Leben schließen. Es bestehe auch die Möglichkeit, in dem Baudenkmal nach der Trauung zu feiern. Andrea Knackstedt, die Frau des Mühleneigentümers, bereite immer alles mit sehr viel Mühe vor.

Die Kötjemühle ist anfangs eine Ölmühle

Die zweite historische Uetzer Wassermühle, die Kötjemühle, liegt außerhalb des Ortes. Der Uetzer Einwohner Lorenz Voges hatte 1591 den Celler Herzog Ernst den Jüngeren um Erlaubnis gebeten, die Mühle bauen zu dürfen. Wann genau der Herzog die Genehmigung erteilte, steht nicht fest. Laut Kleeberg nahm die Kötjemühle auf jeden Fall vor 1598 als Ölmühle den Betrieb auf. Denn in dem Jahr verkaufte Voges sein Anwesen an den Uetzer Vogt Christian Utermark, betrieb aber weiterhin die Kötjemühle. 1609 erhielt diese die Konzession für das Mahlen von Getreide.

Das Fachwerkgebäude der Kötjemühle steht unter Denkmalschutz. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Auch die Betreiber der Kötjemühle wechselten im Laufe der Zeit. Carsten Bergmann übernahm sie um 1750. Nachkommen von ihm sind heute noch Eigentümer des Mühlengebäudes. 1817 brannte die Kötjemühle ab. Im Jahr danach entstand ein Neubau, der 1833 erneuert wurde. „Von da an blieb das Haus bis zur Stilllegung der Mühle im Jahre 1928 unverändert im baulichen Zustand“, schreibt Radtke in der Ortschronik.

Zur Uetzer Mühlengeschichte gehört auch die Mühle Beckmann. Die Motormühle wurde 1924 an der Dollberger Straße eröffnet. Sie stellte gegen Ende des 20. Jahrhunderts den Betrieb ein. Der Straßenname Mühlenberg erinnert an die Schepelmannsche Windmühle am Katenser Weg. „Sie wurde 1898 nach Engensen verkauft und drehte sich dort, bis sie 1908 ein Raub der Flammen wurde“, berichtet Radtke. Nach ihren Angaben stand eine zweite Windmühle auf dem Gelände des heutigen Friedhofs. Außerdem gab es im Ort zwei Ölmühlen. Eine wurde noch vor dem Ersten Weltkrieg stillgelegt. Die andere war von 1918 bis 1924 in Betrieb.

