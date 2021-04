Uetze

Frauen können sich für einen kostenlosen Onlinevortrag zum Thema Resilienz anmelden. Die Frauenberatung der Arbeiterwohlfahrt, die regelmäßig Sprechstunden in Uetze-Hänigsen anbietet, lädt dazu für Dienstag, 13. April, ab 18 Uhr ein. Resilienz sei die psychische Fähigkeit, Stress, Krisen und belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen, erklärt Sarah Ogiermann von der AWO-Frauenberatung.

Corona-Pandemie ist für Frauen hohe Belastung

Die Corona-Pandemie ist belastet besonders Frauen, die durch Homeschooling, geschlossene Kitas, Homeoffice und Hausarbeit stark gestresst sein können. Dies ist nicht zuletzt deutlich geworden bei der Aktion zum internationalen Frauentag auf dem Hindenburgplatz in Uetze. Dort hatte das Uetzer Frauenbündnis mit Kreide Missstände und Forderungen aufs Pflaster geschrieben. Zum Beispiel: „Ich laufe im Hamsterrad und funktioniere einfach“ und „Ich muss meine Kinder vor den Fernseher setzen, um eine systemrelevante Videokonferenz abzuhalten“.

Lesen Sie auch: Aktion mitten in Uetze: Frauen kreiden Missstände an

In ihrem Vortrag wird die Heilpraktikerin Edith Ahmann individuelle Modelle zum Erlernen und zum Ausbau der Resilienz vorstellen. „Erst mal müssen wir verstehen, was Resilienz ist und wie sie gebildet wird, danach können wir lernen, welche Faktoren für sie eine wichtige Rolle spielen, und dann beginnen wir zu üben“, kündigt sie an.

Zweiter Vortrag hat das Thema „Selbstfürsorge“

Einen zweiten, ebenfalls kostenlosen Onlinevortrag bietet Ahmann am Montag, 19. April, ab 18 Uhr an unter der Überschrift „Selbstfürsorge – Eine Aufgabe fürs Leben“. Sie wird Strategien und Werkzeuge der Selbstfürsorge vorstellen. Es gehe darum, mit sich selbst gut umzugehen, sich zu schützen und zu pflegen, erklärt Brigitte Mende von Frauenberatungsstelle. „Manchmal sind es die kleinen Schritte, die eine große Wirkung haben“, ergänzt Ahmann.

Die Vorträge finden online über Zoom statt. Anmelden können sich Interessierte unter Angabe ihres Namens und ihrer Adresse per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.

Teilnahme-Link kommt per E-Mail

Der Zugangslink zur jeweiligen Veranstaltung wird ebenfalls per E-Mail versendet. Anmeldeschluss für die Resilienz-Veranstaltung ist am 12. April und für die Selbstfürsorge am 16. April.

Von Anette Wulf-Dettmer