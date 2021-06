Uetze

Die Gemeinde will das Gewerbegebiet Uetze Nordost erweitern. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in der Ortschaft Uetze sei groß, berichtet Wirtschaftsförderer Andreas Fitz. Doch noch sei der Bebauungsplan für die Erweiterungsfläche nicht rechtskräftig. Erst wenn das der Fall ist, könne die Vermarktung der Grundstücke beginnen.

Eine Hürde hat der Bebauungsplanentwurf in der jüngsten Sitzung des Uetzer Ortsrats genommen. Das Gremium hat ihn einstimmig gebilligt und empfohlen, ihn öffentlich auszulegen. Nach dem Plan dürfen sich auf der 5,5 Hektar großen Fläche, die sich nach Norden an das jetzige Gewerbegebiet anschließt und sich in Ost-West-Richtung von der Firma Profex bis an die Gifhorner Straße und die Bundesstraße 188 erstreckt, Gewerbebetriebe aller Art – einschließlich öffentlicher Betriebe – ansiedeln.

Auch Tankstellen sollen erlaubt sein

Es dürfen Lagerhäuser, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Sportanlagen gebaut werden. Eine Einschränkung soll für einen kleinen Bereich hinter den vorhandenen Wohnhäusern an der Gifhorner Straße gelten. Die dortigen Betriebe dürfen „das Wohnen nicht wesentlich stören“.

Der Uetzer Rat soll den Bebauungsplan noch in diesem Jahr verabschieden. Der Plan könnte dann im Januar, spätestens im Februar rechtskräftig werden. „Nachdem der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, wollen wir in die Vermarktung gehen“, sagt Fitz. Parallel will die Gemeinde die Erweiterungsfläche erschließen. Dafür stehen im Haushalt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorbereitungen für diese Arbeiten will die Gemeindeverwaltung bereits im Sommer treffen und bis zum Jahresende abschließen. Nach dem Bebauungsplanentwurf sollen die Kraftfahrzeuge hauptsächlich von der Gifhorner Straße aus in das neue Gewerbegebiet fahren. Die Planer wollen die Hauptzufahrt dort anlegen, wo jetzt in Nähe der B 188 ein Wirtschaftsweg von der Gifhorner Straße abzweigt.

Spätere Erweiterung ist eingeplant

Die Zufahrt führt zu einer Ringstraße. Diese soll im Süden an den Ambossweg und im Osten an die Rudolf-Diesel-Straße angebunden werden, sodass man auch von der Benroder Straße aus zu den neu angesiedelten Betrieben gelangen kann. Eine kurze Stichstraße führt bis an die nördliche Grenze des Gebiets. Somit ist eine spätere Erweiterung nach Norden in Richtung Abbeile möglich. Baureif ist das neue Gewerbegebiet erst nach der Erschließung. „Vorher bekommt auch keiner eine Baugenehmigung“, sagt Fitz.

Derzeit führt die Wirtschaftsförderung eine Warteliste mit Firmen, die sich im Nordosten Uetzes niederlassen wollen. „Uns liegen Anfragen von Firmen aus der Gemeinde vor, die Erweiterungsabsichten haben, aber auch von Firmen, die sich neu in Uetze ansiedeln wollen“, berichtet Fitz. Wenn die Vermarktung beginne, werde die Wirtschaftsförderung bei den Unternehmen nachfragen, ob sie nach wie vor Interesse an einem Grundstück haben.

Lesen Sie auch So soll sich die Gemeinde Uetze entwickeln

Die bisherigen Anfragen kämen aus unterschiedlichen Branchen. „Ein Branchenmix ist gut“, sagt Fitz. Dann bekomme nicht gleich das ganze Gewerbegebiet Probleme, wenn die dort dominierende Branche in eine Krise gerate. Außerdem hielten sich die Gewerbesteuerausfälle bei einer solchen Lage in Grenzen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller