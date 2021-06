Uetze

Die Gemeinde will das Gewerbegebiet Nordost in der Ortschaft Uetze erweitern. Dafür sind ein Bebauungsplan und eine Änderung des Flächennutzungsplans der Kommune erforderlich. Über die Bauleitplanung für die neuen Gewerbeflächen berät der Uetzer Ortsrat am Mittwoch, 9. Juni. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr und findet im Sitzungssaal des Rathauses, Marktstraße 9, statt. Außerdem diskutiert der Ortsrat über die Ausweisung einer Tempo-30-Zone am Katenser Weg und die Erweiterung der Parkplätze vor dem Sportplatz des SV Uetze 08.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller