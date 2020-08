Dollbergen

Die politische Sommerpause in der Gemeinde Uetze endet am Mittwoch, 19. August, mit der Sitzung des Ortsrates Dollbergen. Dabei geht es unter anderem um den Nahverkehrsplan der Region, der die Ortschaft Dollbergen besonders bei der Infrastruktur am Bahnhof betrifft – mit dem Bau eines Park+Ride-Parkplatzes und eines Pendants für Radfahrer.

Außerdem beraten die Politiker über den Namen der neuen Kita, die derzeit noch Wunderland heißt. „Mit dem Umbau beziehungsweise Neubau der Kita und der Schule am Standort zu einem Bildungscampus mit Krippe, Kindergarten, Grundschule, Ganztag und familienbildenden Angeboten, sollte auch der Name der Einrichtung den Schwerpunkt der Bildungsarbeit und des zentralen Ortes von Bildungseinrichtungen sowie der Vernetzung an dieser Stelle repräsentieren“, erklärt die Verwaltung und schlägt deshalb die Bezeichnung „Kindertagesstätte im Familienzentrum Dollbergen“ vor. Und nicht zuletzt diskutiert das Gremium über einen Vorschlag der SPD, im Bereich der Bahnhofstraße Tempo 30 einzuführen.

Anzeige

Information: Die Sitzung beginnt am 19. August um 18 Uhr im Sitzungssaal A und B des Rathauses an der Marktstraße 9. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln während der Corona-Pandemie. Dazu gehören unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Angeben der Personalien für eine mögliche Nachverfolgung.

Von Antje Bismark