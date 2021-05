Schwüblingsen

Wann der letzte Präsenzgottesdienst – abgesehen von den Konfirmationen – gewesen ist? Daran kann sich Claudia Fricke, Vorsitzende des Kirchenvorstands Dollbergen-Schwüblingsen im Gemeindegebiet Uetze, kaum erinnern. „Irgendwann letztes Jahr im Sommer.“ Am Himmelfahrtstag war es nun endlich wieder so weit. Und Fricke hatte gut damit zu tun – wie es die Corona-Regeln vorgeben – die Namen und Adressen all jener aufzuschreiben, die den Gottesdienst auf dem Bauernhof Kynast in Schwüblingsen mitfeiern wollten. 56 waren es schließlich.

„Das sind viel mehr, als in einem normalen Gemeindegottesdienst vor der Pandemie“, sagte Kirchenvorsteher Wolfgang Ahrens. „Endlich mal wieder“, das habe er vielfach gehört auf die Ankündigung hin, es mit einem Freiluftgottesdienst versuchen zu wollen, berichtete Ahrens. Er selbst merke auch, wie sehr gemeinsame Veranstaltungen einfach fehlten. Auch Hartmut Nemitz, der Organisator des über das Dorf weithin bekannten Labeser Krippenspiels, war dabei. „Ich mag Freiluftgottesdienste ohnehin“, sagte er.

Sonja Kynast notiert wegen der Corona-Vorschriften Namen, Adressen und Telefonnummern der Freiluft-Gottesdienst-Besucher. Quelle: Sandra Köhler

Besucher genießen das Miteinander in der Natur

Der Open-Air-Gottesdienst zu Himmelfahrt hatte seinen ganz besonderen Charme. Über den Köpfen schwirrten die Schwalben umher, Tauben gurrten, in der Nähe krähte ein Hahn. Nebenan auf dem Trampolin tobten die Kinder, während die Besucher den Mut machenden Worten von Lektorin Amalie von Schintling-Horny lauschten und ganz leise das eine oder andere Lied mit summten. Platz genommen hatten sie der Pandemie wegen übrigens auf mitgebrachten Sitzgelegenheiten.

Anglerstühle und Gartenstühle aus Plastik, Klapphocker und Hochlehner aus Holz gruppierten sich so bunt gemischt wie die Besucherschar mit Abstand auf der Rasenfläche. Einer war gleich mit dem Gokart angereist, das ebenfalls einen guten Sitzplatz abgab. Und selbst der Jugendliche, der sich ohne Stuhl aufgemacht hatte, musste nicht stehen: Er nutzte kurzerhand den großen Steinhaufen als Sitzgelegenheit.

