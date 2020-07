Hänigsen/Obershagen/Altmerdingsen

„Wir machen derzeit nur noch Open-Air-Gottesdienste“, sagt Ulrich von Stuckrad-Barre, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen. Jeden Sonntag trifft sich die Gemeinde an einem anderen Ort. „Wir tingeln über die Höfe.“ Bei den Menschen der Uetzer Ortsteile kommen die Andachten unter freiem Himmel auf jeden Fall gut an. Statt der sieben bis zehn sonntäglichen Kirchgänger, kommen jetzt laut von Stuckrad-Barre 30 bis 50 Menschen zu den Gottesdiensten. An der frischen Luft darf gesungen werden, und es gibt keine Begrenzung der Besucherzahl, denn die Abstandsregeln werden eingehalten.

Am Sonntag, 26. Juli, wird ab 10.30 Uhr auf dem Hof von Lydia und Horst Schaefer, Schilfbruchstraße 7 in Altmerdingsen, Gottesdienst gefeiert. Von Stuckrad-Barre wird über die Gastfreundschaft predigen. Dass diese in der Gemeinde groß ist, erlebt er immer wieder. „Wenn wir die Leute fragen, ob wir zu ihnen zum Gottesdienst kommen können, merken wir, dass sie stolz sind, Gastgeber sein zu können.“ Es sind aber auch pflegeleichte Gäste, die fast alle ihren eigenen Stuhl mitbringen.

Anzeige

Die Gemeinde trifft sich nicht nur auf Privatgrundstücken. Am Sonntag, 2. August, 10.30 Uhr, wird beispielsweise im Schatten der St. Petri Kirche in Hänigsen gefeiert. Eine Woche später wird der Obershagener Friedhof zum Treffpunkt der Gottesdienstbesucher.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Kreatives Ferienangebot im Corona-Jahr: Gemeinde lädt zur Kirchen-Safari ein

Von Anette Wulf-Dettmer