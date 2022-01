Die drei Uetzer Kirchengemeinden Uetze-Katensen, Hänigsen-Obershagen und Dollbergen-Schwüblingsen feiern im Januar ihre Gottesdienste gemeinsam in jeweils wechselnden Orten und unter den aktuell geltenden Corona-Regeln.

An diesem Freitag, 14. Januar, ab 18 Uhr gestalten Pastorin Heidrun Kück und der Jugendmitarbeiterkreis einen Jugendgottesdienst in Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze.

Am Sonntag, 16. Januar, feiert Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern Gottesdienste um 10.30 Uhr im großen Uetzer Gotteshaus und um 17 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Hänigsen.

Am Sonntag, 23. Januar, wird Pastor Steffen Lahmann die Predigt in der Altmerdingser Kapelle (10.30 Uhr) und der heimeligen Erlöser-Kirche in Dollbergen (17 Uhr) halten.

Am letzten Januarsonntag können die Uetzer Christen Gottesdienst mit Pastorin Heidrun Kück feiern – um 10.30 Uhr in der mehr als 300 Jahre alten Christus-Kirche in Schwüblingsen und um 17 Uhr in der Uetzer Kirche.