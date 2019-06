Uetze

Graffiti-Sprayer haben während des Himmelfahrtwochenendes ihren Schriftzug PicASSHOE auf eine Außenwand der Uetzer Grundschule am Katenser Weg gesprüht. Der Hausmeister hat das Graffito am Montagmorgen auf der Schulhofseite des Gebäudes entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf einer Fläche von 1,80 mal 1,70 Meter wurde der Schriftzug mit schwarzer Farbe aufgetragen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro. Hinweise zu dem und den Sprayern nimmt die Dienststelle Uetze unter Telefon (05173) 6267 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer