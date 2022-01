Uetze

Gregorianische Gesänge sollen in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze am Sonnabend, 29. Januar, erklingen. Dann tritt dort ab 19 Uhr das achtstimmige Gesangsensemble The Gregorian Voices auf. Das Programm sehe unter dem Titel „Gregorianik tritt Pop“ einen Musikmix unterschiedlicher Stilrichtungen und Epochen vom Mittelalter bis heute vor, wirbt die Konzertagentur.

Unter anderem interpretierten die acht ukrainischen Sänger auch Klassiker der Popmusik, die sie im gregorianischen Stil arrangiert hätten, und zwar ohne instrumentale Begleitung. In traditionelle Mönchskutten gekleidet erzeugten die Sänger dabei eine nachgerade eine mystische Atmosphäre.

Einlass ist ab 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro im Kirchenbüro an der Kirchstraße 7, in den bekannten Vorverkaufsstellen in Uetze sowie in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße in Burgdorf. An der Abendkasse kosten sie 27 Euro.

Von Joachim Dege