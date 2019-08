Dollbergen/Eddesse/Dedenhausen

Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute aus den Gemeinden Uetze und Edemissen am Dienstagabend einen Brand einer Grillhütte im Wald südlich der Kreisstraße 141/43 (Dollbergen-Eddesse) gelöscht. Einwohner aus den umliegenden Dörfern hatten gegen 21.30 Uhr bei den Einsatzleitstellen in Hannover und Braunschweig angerufen und eine Rauchentwicklung sowie einen Feuerschein in einem Waldgebiet im Bereich Dedenhausen/ Eddesse/ Dollbergen gemeldet. Die Leitstellen alarmierten die Ortsfeuerwehren Dollbergen, Dedenhausen, Eddesse und Abbensen. Außerdem rückte die Besatzung eines Feuerwehrautos aus Hänigsen mit aus, die sich zu einer Dienstbesprechung in Dollbergen aufhielt.

„Nach einer kurzen Suche und einer schwierigen Anfahrt über unwegsame Waldwege trafen nahezu zeitgleich erste Kräfte aus Dollbergen und Abbensen an der Einsatzstelle ein, die sich in der Gemarkung Eddesse, Landkreis Peine, befand“, berichtet Uwe Richter, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Uetze. Dort brannte neben einem Angelteich eine Grillhütte lichterloh. Rund 50 Feuerwehrleute bekämpften mit Strahlrohren das Feuer und schützten außerdem mit Wasser den angrenzenden Wald. Dazu nutzten sie Löschwasser aus den Tanks der Feuerwehrautos und entnahmen Wasser aus dem Angelteich. Außerdem griffen sie auf eine Beregnungsanlage eines Landwirts zurück.

Menschen werden bei dem Brand nicht verletzt

Während der Brandbekämpfung suchten die Einsatzkräfte die nähere Umgebung nach Menschen ab, die sich möglicherweise verletzt hatten. Die Suche blieb zum Glück erfolglos. Verletzte gab es nicht. Laut Richter hatten die Ortsfeuerwehren den Brand nach einer Stunde unter Kontrolle. Als sie das Feuer gelöscht hatten, suchten sie die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab. Die Feuerwehrleute aus der Gemeinde Uetze rückten gegen 23.30 Uhr wieder ab. Die Nachlöscharbeiten der Ortsfeuerwehren Abbensen und Eddesse zogen sich noch bis tief in die Nacht hinein.

Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller