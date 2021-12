Uetze

Die Uetzer Einwohner erleben am 21. April 1863 ein Inferno. In der Mittagszeit bricht in der Nähe des heutigen Hindenburgplatzes ein Feuer aus. Schon eine halbe Stunde später steht fast das ganze Dorf in Flammen. Nur wenige Gebäude am Ortsrand – unter anderem der Junkernhof – bleiben verschont. In der Feuersbrunst kommen zwei Frauen ums Leben.

Fahrlässigkeit war wahrscheinlich die Ursache der Brandkatastrophe. Eine Frau soll in einem Ziegenstall Asche, die noch nicht erkaltet war, ins Stroh gekippt haben. Das Stroh fing Feuer. Der starke Westwind sorgte anschließend dafür, dass sich die Flammen in Windeseile nach Osten ausbreiteten. Weil eine für April ungewöhnliche Dürre geherrscht hatte und die Häuser mit Stroh gedeckt waren, hatte das Feuer leichtes Spiel.

Nur wenige Gebäude am früheren Ortsrand wie an der Apothekenstraße sind 1863 vom Feuer verschont geblieben. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Auch ein Wagen mit Möbeln brennt im Fluss

„An ein Retten der Mobilien war bei der Schnelligkeit, mit welcher das Feuer sich ausbreitete, nicht zu denken“, schreibt der Lehrer Adolf Drafehn in der Schulchronik. Selbst wenn es gelungen gewesen sei, Sachen ins Freie zu tragen, hätten sie dort wegen der großen Hitze Feuer gefangen. „Ein in der Nähe der Mühle in den Fluss gefahrener, mit Möbeln beladener Wagen brannte samt der Ladung bis auf die Eisenteile fort“, berichtet Drafehn. Sogar die durchfeuchteten Schaufelräder der Mühle Amme seien bis auf die Wasseroberfläche niedergebrannt.

Auf dem Gedenkstein, der vor der Johannes-der-Täufer-Kirche steht, kann man lesen, dass 80 Gehöfte, zwei Schulen, das Pfarrhaus und die erst 25 Jahre zuvor erbaute Kirche niederbrannten. Laut Drafehn fanden zwei Uetzerinnen in den Flammen den Tod, und 555 Menschen wurden obdachlos. „Diese waren aller Lebensmittel beraubt, und bis zur Ernte waren es noch drei Monate“, berichtet der Lehrer. Das hannoversche Kriegsministerium stellte zwei Tage nach dem Brand 80 Zelte und 500 Decken für die Obdachlosen zur Verfügung. Städte und Gemeinden, aber auch Privatleute spendeten Geld für die Not leidende Bevölkerung.

Ein Gedenkstein erinnert vor der Johannes-der-Täufer-Kirche an den Uetzer Brand im Jahr 1863. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Am 3. Mai 1863 besuchte König Georg V. von Hannover den Not leidenden Ort. „Der König hatte gleich 100 Louisdor für die Abgebrannten mitgebracht“, berichtet Drafehn. Georg V. ordnete an, dass die 60 Männer aus Uetze, die Militärdienst leisteten, Urlaub bekommen sollten, um beim Aufräumen und bei Wiederaufbau zu helfen.

Der Abstand zwischen den Häusern wird größer

Beim Wiederaufbau wurde das heutige Straßennetz des alten Ortskerns angelegt. Statt krummer und enger Gassen entstanden gerade und breite gepflasterte Straßen. Die Gebäude wurden im größeren Abstand zueinander als vor dem Brand gebaut. Um Platz zu schaffen, wurden einige Höfe an anderer Stelle wieder errichtet.

Die Feuersbrunst 1863 war nicht die erst Brandkatastrophe in der Uetzer Geschichte. Auf dem Deckel eines der ältesten Uetze Kirchenbücher ist vermerkt, dass 1545 der „ganze Ort bis auf vier Häuser“ abbrannte. 1586 äscherte ein Feuer halb Uetze ein. 1616 vernichteten die Flammen 88 Gebäude, darunter 44 Wohnhäuser. Nach einer Eintragung im Kirchenbuch legte ein Großfeuer 1782 in nur zwei Stunden 17 Wohnhäuser, zwei Nebengebäude sowie viele Scheunen und Ställe in Schutt und Asche. Der unachtsame Umgang mit einer Tabakspfeife war die Brandursache.

Peter Doms wirft einen Blick auf das Modell, das Uetze vor dem großen Brand 1863 zeigt. die roten Dächer verdeutlichen, welche Häuser damals abgebrannt sind.Schiller Ein Modell des Heimatbunds Uetze zeigt, wie sich das Feuer am 21. April 1863 in Uetze ausgebreitet hat. Die abgebrannten Häuser haben rote Dächer. Der Heimatbund-Vorsitzende Peter Doms wirft einen Blick auf das Modell. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

1866 wird ein Spritzenmann gewählt

Eine Konsequenz aus dem Brand 1863 war, dass die Gemeinde drei Jahre später erstmals einen Spritzenmann wählte. Er musste für die fahrbare Spritze, der vermutlich aus dem Jahr 1809 stammte, ein Pferdegespann bereit halten. Auch wenn alle Männer des Dorfes bei einem Feuer zum Löschen verpflichtet waren, konnte man nicht von einem organisierten Löschwesen sprechen. Erst am 5. Juni 1880 gründeten 68 Männer eine Freiwillige Feuerwehr. Eine Ausbildung der Mitglieder sollte die Brandbekämpfung verbessern.

Die Gemeinde stellte die vorhandene Spritze leihweise zur Verfügung. Finanziell unterstützte sie die neue Feuerwehr nicht, die als preußische Einrichtung galt. Diese musste einen Kredit über 1500 Mark aufnehmen, um Helme und Uniformen anschaffen zu können. Offenbar hatten sich im Gemeindeausschuss die Welfen gegen die Preußen durchgesetzt. In einem Schreiben an den Burgdorfer Amtshauptmann Albrecht beklagten sich Feuerwehrleute über die „Hetzreden“ gegen die „nicht-welfische Einrichtung“.

Heute bekämpft die Uetzer Feuerwehr nicht nur Brände. Sie rückt nach den Worten des Ortsbrandmeisters Florian Schernich auch aus, wenn Menschenleben und Sachwerte bei Unfällen, Unwettern und medizinischen Notfällen in Gefahr sind. Laut Schernich entfallen nur noch 30 Prozent der Einsätze auf Brände. Die technische Hilfeleistung ist bei rund 60 Prozent der Einsätze gefordert. Zum Beispiel, wenn Feuerwehrleute eine geklemmte Person aus einem Autowrack befreien müssen. Die restlichen zehn Prozent sind blinde Alarme.

