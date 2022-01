Uetze

Beim Umbau des Schulgebäudes in Uetze-Dollbergen für rund 11 Millionen Euro ist endlich ein Ende der Bauarbeiten in Sicht. Da zeichnet sich für die Gemeinde bereits das nächste Großprojekt im Schulbereich ab. Und das wird sehr wahrscheinlich noch teurer: die Sanierung oder der Neubau der mehr als 50 Jahre alten Grundschule Uetze. Nach Auskunft der Ersten Gemeinderätin Ursula Tesch will die Gemeinde im ersten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie für das Vorhaben in Auftrag geben. „Das ist unser festes Ziel“, sagt Bürgermeister Florian Gahre.

Basis der Machbarkeitsstudie wird der Raumbedarf der Grundschule für den Schulunterricht und die Ganztagsbetreuung sein. Die Schule wünscht sich eine Aula. Außerdem fehlt bislang sowohl in der Schule als auch in der benachbarten Kindertagesstätte Buddelkiste eine Mensa. Im Schulgebäude am Katenser Weg ist für die Schüler aus der Ganztagsbetreuung ein Klassenraum provisorisch als Speiseraum hergerichtet worden. Für Schule und Kita ist künftig eine gemeinsame Mensa mit getrennten Speiseräumen für Schul- und für Kita-Kinder vorgesehen.

Drei Varianten werden untersucht

Für die Machbarkeitsstudie soll ein Planungsbüro drei Varianten untersuchen. Nach der ersten Variante wird der bestehende Gebäudekomplex vollständig saniert und um einen Anbau ergänzt. Außerdem sollen sich die Planer Gedanken über einen kompletten eingeschossigen Neubau und einen Neubau in Geschossbauweise machen.

Bereits im September hatte der Uetzer Rat den Grundsatzbeschluss gefasst, nicht nur eine Machbarkeitsstudie erarbeiten zu lassen, sondern auch, dass diese tatsächlich umgesetzt werden soll. Damals hatte die Verwaltung gehofft, auf Grundlage des Beschlusses vom Land eine Zuwendung aus dem Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu bekommen. „Für die Machbarkeitsstudie war es zu spät. Aber der Ausbau der Ganztagsbetreuung wird weiter gefördert“, sagt Tesch.

Erste Klassenräume wurden 1962 gebaut

1962 hatte die damalige Gemeinde Uetze zunächst nur drei Klassenräume am Katenser Weg für die Volksschule gebaut, aus der später die Grund- und Hauptschule Uetze wurde. 1966 und 1970 wurde das Gebäude erweitert. Die heutige Turnhalle wurde erst 1977 errichtet. Seit 1993 besuchen nur noch Grundschüler die Schule am Katenser Weg.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller