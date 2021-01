Uetze

In Uetze scheinen bisher nicht allzu viele Eltern von Grundschülern die Möglichkeit nutzen zu wollen, ihre Kinder bis zum voraussichtlichen Ende des Corona-Lockdowns am 14. Februar vom Präsenzunterricht freistellen zu lassen. Diese Option hatte die niedersächsische Landesregierung am Mittwoch im Nachklapp der Videokonferenz der Bundeskanzlerin und mit den Regierungschefs der Länder präsentiert. Ansonsten bleiben die Grundschulen in Niedersachsen grundsätzlich geöffnet und unterrichten im Wechselmodell.

„ Distanzlernen ist für Grundschüler schwierig“

„Wir haben sofort Kontakt zu unseren Eltern aufgenommen“, sagt Karin Schulz, Leiterin der Grundschule Uetze und Eltze. Der Zwischenstand am Donnerstag ergab, dass maximal 30 Prozent der Eltern das Angebot des Kultusministers zum Distanzlernen annehmen. Das mache die Schulen nicht wesentlich leerer, sagt Schulz, es erhöhe vielmehr den organisatorischen Aufwand. „Wir müssen ja von jedem Kind wissen, wo und wie es beschult werden soll, damit uns keiner aus dem Blick gerät.“

Sie selbst halte es für schwierig, von Grundschulkindern zu erwarten, dass sie sich Wissen zu Hause selbstständig erarbeiten zumal über einen längeren Zeitraum. „Das können sie gar nicht. Da braucht es eigentlich die Lehrer, die ansprechbar sind, erklären und ermuntern“, sagt Schulz. Eltern, insbesondere im Homeoffice, könnten das auf Dauer nicht leisten – „und sie sollen es ja auch nicht, es ist ja nicht ihre Aufgabe“, sagt Schulz. Die Schulleitung der Löwenzahngrundschule in Dollbergen war für eine Auskunft zur aktuellen Lage am Freitag nicht zu erreichen.

Auch wenige Hänigser Grundschüler bleiben zu Hause

An der Grundschule am Storchennest in Hänigsen waren am Donnerstagmittag gerade einmal 15 Kinder vom Präsenzunterricht abgemeldet. „Das sind nicht einmal 10 Prozent“, sagte Schulleiterin Kerstin Akkermann. Sie hofft, bis Montag alle Anträge vorliegen zu haben, um die kommenden Wochen planen zu können. Bei einer derart geringen Anzahl an Kindern werde die Schule kein gesondertes Konzept zum Distanzunterricht anbieten, sondern die, die zu Hause lernen, mit den gleichen Aufgaben versorgen wie die Kinder, die im Wechselmodell unterrichtet werden. „Wenn wir uns ganz auf Distanzlernen konzentrieren könnten, könnten wir das auch ganz anders umsetzen“, meint sie bedauernd.

Auch die Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen in den Hänigser Kitas ist deutlich höher als in den Kitas der anderen Uetzer Ortschaften. Alle Gruppen sind praktisch zu 50 Prozent belegt. „Die Hänigser haben eine hohe Erwartung an die Gemeinde, die Betreuung sicherzustellen“, sagt Bürgermeister Werner Backeberg. „Warum das so ist, wissen wir nicht.“

Von Sandra Köhler