Das Gymnasium Unter den Eichen in Uetze leistet ganz konkrete Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Nach Auskunft von Gymnasialsprecherin Marion Arth kommt diese auch an – etwa bei den ersten drei Kindern, die vor dem russischen Angriffskrieg aus ihrem Land geflohen sind. Sie sind inzwischen in der Gemeinde Uetze registriert und im Gymnasium angemeldet.

Willkommenspakete: Schulleiterin Andrea Wundram überreicht ihren neuen Schülern Dima und Hendrik wichtiges Unterrichtsmaterial. Quelle: Privat

So hatten Schüler von der Uetzer Künstlerin Anni Kellner gestaltete Osterkarten auf dem Wochenmarkt, im Gymnasium selbst sowie in mehreren Geschäften zum Kauf angeboten. So sind inzwischen 700 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld konnten Schulmappen in allen Farben, Geodreiecke, Zirkel, Scheren, Stifte, Hefte, Blöcke und alles, was die Neuankömmlinge so brauchen, eingekauft werden. Werner Wieckenberg, Geschäftsführer der Firma Schüler und Asnet gab beim Kauf noch 15 Prozent Preisnachlass, berichtete Arth.

Verkauf der Osterkarten soll fortgesetzt werden

Die Uetzer Künstlerin Anni Kellner hat diese Osterkarte gestaltet, die Schüler nun für einen guten Zweck verkaufen. Quelle: Privat

Nun konnte Schulleiterin Andrea Wundram den ersten ukrainischen Flüchtlingskinder am Gymnasium Unter den Eichen diese Willkommenspakete übergeben. Es sollen zudem noch Hoodies oder ein T-Shirt mit dem Schullogo folgen. Damit aber noch weitere Präsente gepackt werden können, müssten weitere Osterkarten erworben werden, wirbt die Schulleiterin. „In der Hoffnung, dass sich die Neuankömmlinge schnell eingewöhnen und bei uns wohlfühlen, lassen Sie uns diese Willkommenskultur fortführen.“

Erst am Wochenende hatten in Uetze die jüngsten Gymnasiasten gezeigt, wie geholfen werden kann. Die Fünftklässler verkauften selbst gemachte Kekse, Friedenstauben und Osterdeko. Mit diesem Engagement trafen sie offenbar die Herzen vieler hilfswilliger Uetzer. So kamen an einem Nachmittag knapp 1400 Euro für Kinder aus der Ukraine zusammen.