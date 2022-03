Uetze

Auch das Gymnasium Unter den Eichen will seinen Teil beitragen, um geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen. Backen und basteln – so lautet das Rezept der Klasse 5c. In einer kleinen Aktion am Freitag, 25. März, auf dem Famila Parkplatz, Schapers Kamp, wollen die 29 Mädchen und Jungen von 14 bis 17.45 Uhr ihre selbst gefertigten Produkte für den guten Zweck verkaufen. Am Stand der Klasse können hilfswillige Uetzerinnen und Uetzer darüber hinaus auch Geld spenden.

Niemand sollte sich aber die süßen Kekse entgehen lassen, die Klassenlehrerin Maike Holtmann und ihre Fünftklässler im Kochbuch von Harry Potter gefunden haben und frisch nachbacken. Auch die gebastelten Friedenstauben, eingetütete Pflanzen mit Gedicht und Stressbälle würde die 5c des Gymnasiums gern gegen Spenden an die Uetzer abgeben.

Einnahmen gehen an Unicef

Den Erlös wollen Schüler und Eltern an das Kinderhilfswerk Unicef der Vereinten Nationen weitergeben. Dazu möchte die Klassenlehrerin nach der Aktion auch noch einmal im Unterricht über Unicef und die Kinderrechte informieren.