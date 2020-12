Uetze

Die Initiativgruppe (IG) des Gymnasiums lässt sich auch von Corona die Initiative nicht nehmen: Die Gymnasiasten verkauften wie jedes Jahr im Dezember Weihnachtskarten. Jeder Schüler konnte eine Weihnachtskarte kaufen, mit lieben Grüßen an jemanden aus der Schulgemeinschaft versehen und in den IG-Briefkasten werfen. Die Weihnachtswichtel der IG versahen diese dann mit einem Schokoladennikolaus und verteilten sie vor Weihnachten an die Adressaten.

Schüler packen Weihnachtstüten für die Tafeln

Traditionell wurden auch wieder Weihnachtstütchen von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums gepackt, von der IG eingesammelt und den Tafeln übergeben. Dieses Jahr wurden außergewöhnlich viele Tütchen gepackt, besonders der fünften Jahrgang schaffte eine hohe Anzahl. Mitte Dezember übergaben die Jungen und Mädchen der IG rund 200 Tütchen an die Tafel Burgdorf, mehr als 50 Tütchen an die Tafel Uetze und 120 Tütchen an die Tafel in Lehrte.

Spenden-Sparschweine werden gut gefüllt

Obwohl dieses Jahr kein Martinsmarkt stattfand, sind die aktiven Schüler von der IG dennoch mit von der Sparkasse in Uetze zur Verfügung gestellten Sparschweinchen durch die Klassen gezogen und haben Spenden für das Hospiz Luise und für das Tierheim in Burgdorf gesammelt. Der IG ist es ein Herzensanliegen, besonders in diesem Jahr die wichtige Arbeit dieser Einrichtungen zu unterstützen. Erfreut stellten die Gymnasiasten fest, dass nicht nur viele 5-Euro-Scheine gespendet wurden, sondern auch zahlreiche 10- und 20-Euro-Scheine. Für das Tierheim in Burgdorf kamen auf diese Weise 510 Euro zusammen und für das Hospiz Luise 600 Euro.

Von Gabriele Gerner