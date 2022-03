Uetze

Oda Wattenberg, Sechstklässlerin am Gymnasium Unter den Eichen in Uetze, hat beim Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels erfolgreich abgeschnitten und es mit einem dritten Platz aufs Podium geschafft, wie Marion Arth, Lehrerin und Pressebeauftragte des Gymnasiums, mitteilt. Wattenberg habe als Siegerin ihrer Schule an dem Regionalentscheid teilgenommen.

Beim Wettbewerb auf Regionalebene traten laut Arth 16 Schulsieger aus dem Raum Hannover gegeneinander an. Das Niveau der eingereichten Beiträge sei hoch gewesen. Die Entscheidung sei zum Teil sehr knapp ausgefallen. Wie schon im Vorjahr hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Vorlesebeitrag pandemiebedingt vorher per Video aufgezeichnet und dann für die Jury hochgeladen.

Kinder für das Lesen begeistern

Mit einem Auszug aus dem Buch „Zimt und weg“ von Dagmar Bach war Oda Wattenberg mit von der Partie. Die Schülerin aus der 6c habe den Textausschnitt aus Sicht der Jury „sehr sicher, souverän und gut betont gelesen“, berichtet Arth. Bundesweit hätten sich 480 000 Kinder an dem Vorlesewettbewerb beteiligt, mit dem der Buchhandel Kinder fürs Lesen begeistern und die Lesekompetenz stärken will.

Von Franziska Hubl