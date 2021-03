Uetze

Das Gymnasium Unter den Eichen in Uetze stellt sich den Viertklässlerinnen und Viertklässlern in diesem Jahr online vor. Die traditionelle Besichtigung in Präsenz fällt coronabedingt aus. Ein Komitee aus Schulleitung, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern hat dafür ein vielfältiges Informationsprogramm erstellt. Dieses finden Interessierte auf der Homepage des Gymnasiums unter www.gymnasium-uetze.de.

An der Schule erhielten Kinder eine Entwicklung in Geborgenheit und Überschaubarkeit, sagt Schulleiterin Andrea Wundram. Neben einer Frage-Antwort-Runde mit den relevantesten Fragen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, laden Abiturientinnen zu mehreren Rundgängen in der Schule ein. Die Grundschülerinnen und Grundschüler erhalten Einblick in ihren möglichen künftigen Klassenraum sowie Laborräume, die Bücherei und das Agora, die Aula des Gymnasiums.

Alle Interessierten bekommen außerdem die Möglichkeit, sich durch Panoramaaufnahmen der wichtigsten Räume des Schulgebäudes zu klicken. Zum Abschluss des Tages der offenen Tür stellt die Schule einige ihrer vielen Projekte vor, unter anderem das Erasmus-Programm mit europäischen Partnerschulen, das auf großes Interesse von vielen Kindern und Eltern stößt.

Die Anmeldungen nimmt die Schulleitung zwischen Montag, 31. Mai, und Freitag, 4. Juni, entgegen.

Von Niklas Borm