Uetze

Vom Klassiker „Burg Schreckenstein“ über „Schwesterherzen: Eine für alle, alle für DICH!“ bis zur „Gangsta Oma“ – den Lesewettbewerb in Uetzes Gymnasium am Nikolaustag haben die sechs jungen Vorleser abwechslungsreich für die Jury gestaltet. Auf Platz eins wählten die Deutschlehrkräfte Gesa Dierks, Yasmin Müller-Rüster, Felix Derxen und Schulassistent Stefan Beker nach dem Vorlesen einer selbst ausgewählten Buchpassage und eines unbekannten Textes schließlich Oda Wattenberg aus der Klasse 6c. Die Begründung der Jury: „Sie hat die Zuhörer und Zuhörerinnen gut in die Geschichte eingeführt und sehr sicher, souverän und besonders gut betont gelesen.“

Der Wettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wird jedes Jahr bundesweit in den sechsten Klassen der Schulen ausgetragen. Wegen der Corona-Pandemie konnten die jeweils besten zwei Vorleser der Klasse 6a, 6b und 6c des Gymnasiums Unter den Eichen ihre Lesekunst nicht in der Agora präsentieren, sondern nur in ihren jeweiligen Klassenräumen. Deshalb zog die Jury von Raum zu Raum, um sich in die ausgewählten Geschichten entführen zu lassen.

Auf Platz zwei kam Arne Lausecker (6a), Dritte wurde Naomi Katenhusen (6b). Alle drei erhielten einen Buchgutschein, den der Förderverein des Gymnasiums gestiftet hatte. Oda wird als Erstplatzierte das Gymnasium beim Regionalentscheid im nächsten Jahr vertreten.

Von Anette Wulf-Dettmer