Uetze

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Unter den Eichen und der Aurelia-Wald-Gesamtschule sind es seit Ausbruch der Corona-Pandemie gewohnt: Lernen zu Hause. Am Mittwoch war es wieder einmal soweit. Das hatte aber mit der Pandemie nichts zu tun. Ursache war vielmehr die unterbrochene Wasserversorgung im Schulzentrum. Da in der Folge die sanitären Einrichtungen im Schulzentrum nicht mehr zur Verfügung standen, mussten die Schulen schließen.

Andrea Wundram, Schulleiterin des Gymnasiums, verwies darauf, dass mit dem Ausfall der Wasserversorgung auch das Corona-Hygienekonzept an der Schule nicht mehr umsetzbar sei. Das Waschen der Hände sei eine wichtige Schutzmaßnahme gegen das Virus.

Hausmeister können Defekt schnell beheben

Am Dienstagvormittag war nach Darstellung der Gemeinde Uetze der Druckminderer des Schulzentrums am Zugang zur Hauptwasserleitung geplatzt. Damit war der Wasserzufluss zu den beiden Schulen unterbrochen. Daraufhin schickten die jeweiligen Schulleitungen alle Schülerinnen und Schüler nach der sechsten Stunde nach Hause. Der Nachmittagsunterricht fiel ersatzlos aus. Da der unvorhergesehene Schulschluss zum üblichen Unterrichtsende erfolgte, gab es keine Probleme mit dem Busverkehr.

Die Schulhausmeister konnten den Defekt an der Wasserleitung schon am späten Mittwochvormittag beheben. Weil das so vorher nicht absehbar war, fiel der Präsenzunterricht auch noch am Mittwoch aus. Schüler und Eltern erfuhren dies aus E-Mails, die die Schulleitungen versandten. Nach Darstellung von Wundram gab es keine Beschwerden von Eltern.

Inzwischen fließt das Wasser wieder im Schulzentrum, sodass die sanitären Einrichtungen wieder nutzbar sind. Damit können Gymnasium und Gesamtschule am Donnerstag, 4. November, wieder zum regulären Präsenzunterricht zurückkehren.

Von Max Baumgart