Hänigsen

Der Wasserverband Peine verlegt auf dem kurvenreichen Steindamm in Uetze-Hänigsen eine neue Trinkwasserleitung. Nach Ansicht des Hänigser Ortsbürgermeisters Norbert Vanin gefährden die Tiefbauarbeiten ganz stark den Verkehr auf dem Steindamm. Er fordert, dass Ampeln an dem unübersichtlichen Engpass den Verkehr regeln. Doch seine Forderung findet kein Gehör.

Autofahrer müssen auf Gegenfahrbahn ausweichen

Vanin weist darauf hin, dass die Baufirma am Fahrbahnrand die neue Leitung verlegt. An den Baugruben stünden die Absperrbaken und die Baufahrzeuge auf der Fahrbahn. Daher könnten Autofahrer, die in Richtung Wathlingen fahren, nicht die östliche Straßenseite nutzen. „Sie müssen zwangsläufig auf die Gegenfahrbahn ausweichen und hoffen, dass keiner entgegenkommt“, sagt der Hänigser. Wegen der vielen Kurven könne man den Steindamm im Baustellenbereich ganz schlecht einsehen. „Man fährt im Blindflug von Elektro-Andresen fast bis zur Fleischerei Hoppe“, schimpft Vanin.

„So geht das nicht“, sagt der Ortsbürgermeister. Er fordert, Ampeln am Engpass aufzustellen. Er räumt allerdings ein, dass das wegen der derzeitigen Umleitung durch Hänigsen aufgrund der Sperrung der Bundesstraße 188 zwischen Altmerdingsen und Burgdorf sowie der damit verbunden Verkehrsregelung mit Behelfsampeln am Pappaul schwierig sein könnte. „Notfalls muss man eine Einbahnstraßenregelung finden“, sagt Vanin. Wenn auch das nicht möglich sei, müssten die Tiefbauarbeiten auf dem Steindamm vorübergehend eingestellt werden, bis die B 188 wieder frei sei. „Man kann nicht zwei so große Baustellen gleichzeitig machen“, meint Vanin.

Nur Tempo 30 ist erlaubt

Die Gemeindeverwaltung als untere Verkehrsbehörde weist Vanins Vorschläge zurück. „Es besteht keine Notwendigkeit, in Hänigsen eine weitere Ampelanlage einzuschalten“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Die Gemeindeverwaltung und die Polizei seien bei einem Ortstermin am Donnerstag zu dem Ergebnis gekommen, dass die angeordnete Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 ausreiche. Zumal die Baufirma bei den Arbeiten im besonders unübersichtlichen Abschnitt keinen großen Lastwagen mehr einsetze.

Seit dem Frühjahr erneuert der Wasserverband in fünf Straßen in Hänigsen die Trinkwasserleitung und die Hausanschlüsse. Die Arbeiten begannen nach Angaben der Verbandssprecherin Sandra Ramdohr im Bereich Hoher Weg/Am Osterfeld/Schilfkampweg. Die Maschstraße bildete den zweiten Bauabschnitt. Zum Schluss kommt nun der Steindamm an die Reihe. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende August.

„Dann werden rund 1250 Meter neuer Trinkwasserleitungen mit einem Durchmesser von elf Zentimetern sicher in der Erde verbaut sowie 51 zugehörige Hausanschlüsse an den neuen Leitungsverlauf angeschlossen sein“, sagt Ramdohr. Die alten Leitungen stammen aus dem Jahr 1959. Der Verband investiert rund 600.000 Euro in das Hänigser Trinkwassernetz.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller