Hänigsen

An drei Tagen in der Woche packt Brunhilde Tannenberg ihre Tasche und fährt zur Mittelstraße 2: Dort bietet die ehemalige Chefsekretärin seit mehr als fünf Jahren einen Deutschkursus für Frauen mit Migrationshintergrund an, die bislang keine Chance auf eine Schulbildung hatten. Die ungewöhnliche Klasse zählt bis zu sieben Schülerinnen, deren Kinder zum Teil selbst schon eine Ausbildung absolvieren oder studieren und die zum Teil auch Analphabetinnen sind.

Entwickelt habe sich das Angebot aus dem einstigen Café Grenzenlos, das die Pandemie – wie so viele andere Projekte – ausgebremst habe, sagt Christine Späthe, Leiterin der Kunstspirale. Den Frauen einen Anlaufpunkt bieten für Gespräche und Austausch und zum Erlernen der deutschen Sprache, so formuliert Tannenberg das Ziel. Zunächst übernahm die Volkshochschule einen Teil des Kurses und der Kosten, dann sprang das DRK Hänigsen ein und übergab vor zwei Jahren einen Scheck über 2000 Euro, die aus Blutspende-Erlösen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden stammen. Das Geld, davon hat sich jetzt Vereinschef Michael Geist bei einem Besuch überzeugt, haben die Verantwortlichen gut angelegt.

Frauen kommen regelmäßig zum Unterricht

Denn seit 18 Monaten finanziert Tannenberg den Unterricht mit diesem Geld: „Davon habe ich zum Beispiel besondere Lehrbücher gekauft“, sagt die Hänigserin. Auch Kopiervorlagen, geografische Karten oder eine Weltkugel bezahlte sie davon, um den Frauen eine möglichst große Fülle an Informationen und Lehrmaterial bieten zu können. Eine reine Plauderrunde, das macht die engagierte Ehrenamtliche deutlich, sei der Deutschkurs nicht. „Wenn unsere Stunde vorbei ist, dann raucht den Schülerinnen der Kopf“, sagt sie schmunzelnd. Es geht um den Satzbau, um Aussprache und Redewendungen. Es geht aber auch um Geografie, die Rechte der Frauen und demokratisches Grundverständnis. Nur selten fehlen die Neubürgerinnen beim Unterricht, weil ihnen das Lernen einfach große Freude bereite, sagt Tannenberg.

Kunstspirale wartet auf Förderzusagen

Sie wünscht sich, dass mehr Menschen das Leben der Frauen würdigen: „Hinter ihnen liegen schwere Jahre, in denen sie aus der Heimat fliehen, in Deutschland ankommen und ihre Kinder hier erziehen mussten“, sagt sie und fügt hinzu, dass in vielen Fällen der Partner verstorben sei. Allein auf sich gestellt, kämpften sie um ihren Platz in der Gemeinde Uetze – und jede Unterstützung nutzten sie gern. Wenn sie denn Vertrauen gefasst hätten, schiebt die Lehrerin hinterher. Dann gehe es auch um private Themen, die alle auf Deutsch besprochen würden: Denn die Frauen stammen aus unterschiedlichen Ländern und könnten sich in der Muttersprache nicht untereinander verständigen. Angesichts der Nachfrage und der Erfolge, die die Schülerinnen beim Lernen zeigten, wollen Tannenberg und Späthe den Deutschkursus fortsetzen. „Wir haben entsprechende Förderanträge bei Region, Land und Bund gestellt“, sagt sie, „aber bislang noch keine feste Zusage erhalten.“

Von Antje Bismark