Uetze/Hänigsen

Regen, Kälte und wenig Sonnenschein: Dieser Sommer hatte nicht die besten Voraussetzung für viele Besuche im Freibad. Die Betreiber der Bäder in Uetze und Hänigsen ziehen trotzdem eine positive Bilanz. Beide Schwimmanlagen wurden trotz Corona-Regeln und unbeständigem Wetter gut besucht.

Über 40.000 Besucher in Hänigsen

„Wir sind mit der Saison außerordentlich zufrieden“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Freibadgenossenschaft Hänigsen, Rainer Lindenberg. Rund 42.000 Besucher kamen bis zum 3. Oktober zum Gelände am Fließgraben. Das seien nur 1000 Gäste weniger als im vergangenen Jahr gewesen, sagt er. „Wenn das schlechte Wetter nicht gewesen wäre, hätten wir bestimmt so viele Schwimmer wie vor Corona gehabt“, sagt er. In den Vorkrise-Jahren haben durchschnittlich 53.000 Menschen pro Saison das Bad besucht.

Nur 19 Prozent Rückgang sei vor diesem Hintergrund erfreulich. „Andere Bäder haben 50 Prozent Einbruch, da habe ich teilweise echt Mitleid“, sagt Lindenberg. Finanziell hat sich die Bilanz des Hängiser Bades sogar verbessert. 128.000 Euro Umsatz entsprechen fast dem Wert von 2019, und es sind elf Prozent mehr als 2020. Und das obwohl traditionelle Events wie das Schweinetrogrennen und das Tropical Night Fever pandemiebedingt abgesagt werden müssen.

Das Hänigser Freibad lockt die Besucher auch mit dem Zehn-Meter-Sprungturm. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Sechs Taufen am Beckenrand in Uetze

In Uetze konnten die Verantwortlichen gerade mit solchen Aktionen punkten. Schools-Out-Party, Spätschwimmen mit Feuerwerk oder das jährliche Zwiebelfest lockten hunderte Besucherinnen und Besucher ins Freibad. „Die Menschen haben sich darüber gefreut und die Auflagen super angenommen“, sagt die zweite Vorsitzende des Fördervereins, Sonja Trautmann. Die 45-Jährige bezeichnet den Sommer als einen großen Schritt in Richtung Normalität. Ihr Highlight sei der Freibadgottesdienst gewesen. So hätten sechs Kinder im Beisein der ganzen Familie getauft werden können.

Das Uetzer Bad zählte in der vergangenen Saison 37.000 Gäste und damit über 11.000 mehr als vergangenes Jahr. „Wir waren richtig gut besucht“, bilanziert Bademeister Dennis Brandes.

Unbeständiges Wetter und wie Regen sorgt für einige menschenleere Tage im Freibad Uetze. Quelle: Sonja Trautmann

Startschuss fiel mit Verzug

Zum Saisonstart war diese positive Bilanz für beide Bäder noch nicht absehbar gewesen. In Uetze öffneten sich die Pforten erst Ende Mai – und damit über drei Wochen später als üblich. Zudem zwang die Pandemie die Verantwortlichen, einige Auflagen umzusetzen. Schwimmerinnen und Schwimmer mussten sich Termine reservieren und durften schließlich nur maximal 30 Minuten im Schwimmbad bleiben. Anders hätte man dem Andrang nicht gerecht werden können, sagt Trautmann.

In Hänigsen mussten Lindenberg und seine Mitstreiter mit einer zehn Jahre währenden Tradition brechen. „Wir begrüßen unsere Gäste stets zum Feiertag am 1. Mai, aber dieses Mal durften wir nicht.“ Umso erfreulicher war für beide Schwimmbäder der Wegfall der Corona-Regeln im Juni. „Ich bin dankbar, dass wir im Freibad so viele Sport- und Live-Veranstaltungen durchführen konnten. Das hat sich einfach normal angefühlt“, sagt Trautmann.

Von Niklas Borm