Hänigsen

„Diese Menschen haben kein Zuhause und oft nicht genug zu essen“: Mit diesem Satz erklärt die zehnjährige Marie, weshalb sie dieses Jahr auf ihr Weihnachtsgeschenk verzichten und stattdessen Obdachlose in Hannover beschenken wollte. Am Anfang lautete ihr Plan, dass sie etwas Essen und Schokolade zum Fest kaufen und übergeben wollte. Doch die Schülerin wurde – mit ihren gleichaltrigen Freunden Henri und Paulina – so von der Spendenbereitschaft der Hänigser überrollt, dass sie mit Henri am Ende eine Packstraße im elterlichen Wohnzimmer für all die Präsente einrichten musste.

Die Fünftklässlerin schrieb zunächst Mitte November via Whatsapp ihre Freunde und Verwandten an, ob sich vielleicht jemand beteiligen wolle. Ihre Mutter Askert-Maria Ferter postete die Aktion bei Instagram, um eine möglichst große Reichweite zu schaffen. „Manche haben nicht geantwortet, aber ganz viele haben die Aktion als toll gelobt“, sagt Marie. Zu den ersten Unterstützern gehörten ihre Eltern und die Oma, die sofort Geld spendete. Was dann kam, sorgt bei Marie, Henri, Paulina und Askert-Maria Ferter noch immer für leuchtende Augen.

Bäcker, Apotheker, Kaufmann – alle helfen mit

„Wir haben ja gedacht, dass jeder einen bis 2 Euro gibt“, sagt die Hänigserin. Doch Nachbarn und Freunde, Verwandte und Mitschüler griffen tief ins Portemonnaie und hielten sich selten mit Münzen auf. Am Ende verwalteten Marie und ihre Mutter rund 1500 Euro in einem durchsichtigen Plastikbehälter – hinzu kamen noch Sachspenden, unter anderem gab ein Lebensmittelmarkt eine Weihnachtstüte aus Schokolade und die Apotheke dringend benötigte FFP2-Masken. Eine Bäcker-Filiale tütete eigens gebackene Kekse ein und lieferte nach, als weitere benötigt wurden. Ferters Unternehmen kaufte als Unterstützung noch Mützen, andere stellten Hundefutter bereit. „Irgendwann war es schon fast ein Selbstläufer“, sagt Askert-Maria Ferter, die zudem den Kontakt zur Obdachlosenhilfe Hannover herstellte.

Anschließend startete sie mit Marie einen Großeinkauf, wie ihn die Zehnjährige noch nie erlebt hatte: Capri-Sun, Schokolade, Lebkuchen, Handschuhe, eine wärmende Decke – all das wanderte in den Einkaufswagen, dann ins Wohnhaus, wo Marie und Henri einen Nachmittag lang die Spenden in knallrote Tüten einpackten. Nach einem festen Schema, damit auch jeder Obdachlose das gleiche Geschenk erhält und immer in der Hoffnung, dass sich die Beschenkten auch über die Leckereien und Kleidung freuen.

Henri (von links), Paulina und Marie übergeben in Hannover die roten Taschen voller Geschenke an die Obdachlosen. Quelle: Antje Bismark

Kinder beschenken Obdachlose persönlich

„Für uns ist es gut, dass wir an einer zentralen Ausgabestelle die Tüten übergeben können“, sagt Ferter. Sie suchte gemeinsam mit den drei Kindern die Obdachlosen auf – unterstützt von Karin Makrygiannis, zweite Vorsitzende der Obdachlosenhilfe, die wegen der Pandemie die Ausgabe coronakonform organisiert hat. „Jeder erhält eine Nummer und kann dann an den Ständen aussuchen, was er benötigt“, sagt Ferter.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marie, Henri und Paulina aber wollten ihre roten Taschen persönlich an die Besucher übergeben, sodass Makrygiannis ihnen zunächst über Schicksale und das Leben der Obdachlosen erzählte und sie anschließend begleitete. „Sie haben jedem die Tasche persönlich übergeben und tolle Reaktionen erhalten“, sagt die Hänigserin und berichtet, dass spätere Neuankömmlinge von anderen Obdachlosen direkt zu den Kindern geschickt wurden. „Die Freude war wirklich groß, und jeder hat frohe Weihnachten gewünscht“, sagt sie – überzeugt davon, dass ihre Tochter und ihre Freunde dieses Fest besonders in Erinnerung halten werden.

Von Antje Bismark