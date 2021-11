Hänigsen

Wie lässt sich Armut bekämpfen? Welche Wege gibt es zur Klimaneutralität? Und was bedeutet Nachhaltigkeit konkret? Damit beschäftigt sich eine Mitmachaktion, zu der das Team der Kunstspirale Hänigsen alle Interessierten für Sonnabend, 27. November, einlädt. Das Angebot richtet sich an kleine und große Besucherinnen und Besucher, die sich gerne kreativ und im Spiel mit Themen rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auseinandersetzen möchten: Ideen zur Bekämpfung von Armut, von Ungerechtigkeiten und zur Unterstützung von nachhaltigem Konsum werden in der Ausstellung erfahr- und greifbar.

Die bespielbaren Exponate hat das Team des KunstTreffs bei der Organisation „Eine Welt für Alle“ ausgeliehen, die regelmäßig einen Schulwettbewerb „Entwicklungspolitik“ ausschreibt und die entstandenen Beiträge aus den vergangenen Wettbewerbsrunden dann in Form einer Wanderausstellung für Projekte zur Verfügung stellt.

Hänigser erarbeiten eigene Nachhaltigkeitsziele

Von Kunstobjekten, die zur Diskussion anregen, über Kurzfilme bis hin zu von Schülerinnen und Schülern selbst entwickelten Gesellschaftsspielen wird eine große Auswahl zum Mitmachen anregen. Fachlich begleitet wird die Ausstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kunstspirale, die auch im Anschluss zur Ausstellung mit interessierten Schülerinnen und Schülern, aber auch Eltern und anderen Engagierten an eigenen Ideen zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele arbeiten werden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vorab per E-Mail kunstspirale@googlemail.com oder unter Telefon (05147) 9799030 anmelden. Die Plätze sind beschränkt. Es gilt die 2-G-Regelung, für Kinder reicht die Schultestung

Von Antje Bismark