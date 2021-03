Hänigsen

„Die Liebe ist das Wichtigste. Darauf baut alles auf.“ So lautet das Erfolgsrezept von Liselotte und Günter Lahmann für ihre Ehe. Dann, sagen beide unisono, halte die Jugendliebe das ganze Leben. Das Paar aus Uetze-Hänigsen hat geschafft, was nicht viele Eheleute erreichen. Die Lahmanns sind seit 65 Jahren miteinander verheiratet, und deshalb feiern sie am Dienstag, 23. März, ihre eiserne Hochzeit. „Wir haben einen Gipfel des Daseins erklommen, der uns Aussicht auf den Pfad gewährt, den wir liebend vereint gemeinsam gegangen sind“, sagt der 89 Jahre alte Hänigser etwas poetisch.

„Kennengelernt haben wir uns 1950 bei einem Maskenball im Sachsenross“, erzählt Günter. „Das war in der Karnevalszeit“, fügt seine 88-jährige Frau hinzu. Zuerst tanzten sie mehrmals mit Maske miteinander. Nach der Demaskierung habe es dann zwischen beiden richtig gefunkt, sagt Günter. Noch während des Maskenballs hätten sie ihren ersten geheimen Treffpunkt verabredet, erzählt Liselotte. Weitere heimliche Treffen in den Abendstunden folgten. „Unsere Eltern durften von unserer Jugendliebe nichts wissen“, erläutert Günter.

1955 verlobt sich das Paar

Am 29. Mai 1955 feierte das junge Paar mit Familienangehörigen dann die Verlobung. Am 23. März 1956 heirateten beide standesamtlich. Einen Tag später wurden Liselotte und Günter in der Hänigser St.-Petri-Kirche kirchlich getraut, anschließend feierten sie im engsten Familienkreis ihre Hochzeit. Die Feier fand in der Wohnung der Brauteltern in der ehemaligen Dorfschule neben der Kirche statt. In dem Haus war Liselotte geboren und aufgewachsen.

Im Familienkreis haben Liselotte und Günter Lahmann 1956 ihre grüne Hochzeit gefeiert. Quelle: Repro: Friedrich-Wilhelm Schiller

Das frisch vermählte Paar zog in Günters Elternhaus an der Maschstraße ein. Günter hatte das Gebäude vor der Hochzeit so umgebaut, dass seine Frau und er eine eigene Wohnung hatten. „Ich habe als Handwerker hier im Haus viel umgebaut“, sagt Günter, der ursprünglich eine Malerlehre und später eine Umschulung zum Elektromechaniker gemacht hatte. Noch heute führt der 89-Jährige kleinere Reparaturen im Haus selbst aus.

Kinder Wilfried und Gundula kommen zur Welt

Am 26. August 1956 erblickte Sohn Wilfried das Licht der Welt. Nach der Geburt von Tochter Gundula im Jahr 1960 war die Familie komplett. Gern erinnern sich Liselotte und Günter an die Familienausflüge in den ersten Ehejahren – zunächst mit einem BMW-Motorrad und dann mit einer Isetta. Später machten sie Urlaub in Bayern und Österreich.

Der Familienvater hielt die Ausflüge, Urlaubsreisen und andere Ereignisse mit dem Fotoapparat und mit der Filmkamera fest. Außer dem Fotografieren und dem Filmen ist vor allem die Musik Günters große Leidenschaft, noch heute macht er Tanz- und Unterhaltungsmusik. „Ich habe immer viel gestickt und Teppiche geknüpft“, berichtet Liselotte von ihren Hobbys.

Gern zeigen die Lahmanns Gästen ein Fotoalbum mit Bildern von der grünen, der silbernen, der goldenen und der diamantenen Hochzeit. Für ihre eiserne Hochzeit hatten die Lahmanns eigentlich ein Essen für rund 15 Personen in der Hänigser Gaststätte Linden Casino bestellt. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie die geplante Feier mit ihren beiden Kindern, ihren vier Enkeln und anderen Verwandten allerdings absagen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller