Hänigsen

Immer wieder verschwinden Ortseingangsschilder in der Region Hannover – in Langenhagen-Kaltenweide, in der Gartenstadt Lohne der Gemeinde Isernhagen oder auch in Eltze. Nun hat es auch Hänigsen an der Straße Am Fließgraben getroffen.

Wer hinter den Diebstählen steckt, das wissen weder die Polizei noch Kommunalpolitiker der Ortschaften. Gut 400 Euro kostet es, ein neues Schild zu kaufen und aufzustellen. Angesichts der vielen gestohlenen Schilder dauert es inzwischen länger, bis die verschwundenen Tafel vom Hersteller gefertigt und geliefert werden. Darauf hat jetzt ein Unbekannter in Hänigsen schnell reagiert und die Lücke mit einer Schwarz-Weiß-Kopie des Ortswappens gefüllt, die er an unsichtbaren Perlonschnüren aufgehängt hat.

Die Ortstafel aus Uetze-Hänigsen ist seit einigen Tagen verschwunden. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Martin Lauber, der die Notlösung entdeckt hatte, fand in seinem Fundus ein Bild der einstigen Tafel. Die Aufnahme mit dem aufgeklebten Schriftzug „Region Hannover“ lässt das Alter des Schildes erahnen, schließlich gibt es die Region seit 21 Jahren. Und der zerpflückte Name von Uetze – U, e und z fehlten – hat zwar in Hänigsen niemanden gestört, gleichwohl bestand aus Sicht der Diebe unbezweifelbar Erneuerungsbedarf, oder?

Von Antje Bismark