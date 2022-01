Hänigsen

Die Schäden, die Randalierer in ersten Linie in den Orten Uetze und Hänigsen in den vergangenen Monaten angerichtet haben, gehen inzwischen in die Tausende Euro. Die jüngsten Fälle ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Hänigsen: In der Nacht zu Sonntag sind drei Männer dabei überrascht worden, wie sie an der Windmühlenstraße Elemente aus einem Holzzaun rissen.

Die 62-jährige Bewohnerin des Grundstücks war um 1.30 Uhr von lauten Geräuschen und Stimmen wach geworden. Die Frau ging daraufhin nach draußen und stellte den Schaden am Zaun fest. In Richtung Mühlenweg bemerkte sie eine Gruppe von drei Männern, die sie im Verdacht hatte, für die Beschädigungen verantwortlich zu sein. Sie rief der Gruppe hinterher, dass sie die Polizei rufen würde.

Daraufhin flohen die drei in Richtung Bockwindmühle. Auf der Flucht richteten sie offenbar weiteren Schaden an. Denn am Sonntag stellten auch zwei Anwohner im Bereich Danziger und Schlesische Straße fest, dass ihre Zäune kaputt waren. Die 62-jährige Frau konnte in der Dunkelheit nur erkennen, dass es sich bei den Tätern um Männer handelte, die zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank waren. Alle drei trugen dunkle Kleidung. Den Schaden an den Zäunen gibt die Polizei mit rund 300 Euro an.

Unbekannte zerschlagen Windschutzscheibe in Hänigsen

Höher liegt der Schaden, den Unbekannte am Sonntagnachmittag an der Fridtjof-Nansen-Straße in Hänigsen angerichtet haben. An einem Fiat 500, der in Höhe der Elsa-Brandström-Straße am Straßenrand geparkt war, zerschlugen sie die Windschutzscheibe. Die 56-jährige Halterin entdeckte den Schaden um 18 Uhr, ihr Auto stand dort seit 14 Uhr. Zudem sah die Frau in der Nähe ihres Fahrzeugs ein leicht verbogenes Kennzeichen. Dieses hatte ein Nachbar am Sonnabend gestohlen gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es weggeworfen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vandalismusschäden in Hänigsen geben können, sich in der Dienststelle in Uetze unter Telefon (05173) 925430 zu melden. Die Polizisten hoffen, so auf die Spur der Randalierer zu kommen – wobei nicht gesagt ist, dass die Scheibenzertrümmerer dieselben sind wie die Zaundemolierer.

Chronik der Sachbeschädigungen 6. Januar 2022: In der Nacht zu Donnerstag werfen Unbekannte vier Scheiben in zwei Buswartehäuschen vor dem Schulzentrum ein. 12. Dezember 2021:Erneut sind die Buswartehäuschen am Schulzentrum Ziel von Randalierern. Eine Scheibe wird mutwillig zerstört. 27. und 28. November 2021:An der Bäckerstraße in Uetze werfen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines dort ansässigen Geschäfts ein. Ebenfalls eingeworfen werden drei Scheiben von zwei Buswartehäuschen am Schulzentrum. 24. bis 28. November: In diesem Zeitraum sprengen Unbekannte in Uetze drei Briefkästen von Privathäusern. 18. November:Mit einem Feuerwerkskörper ist am Mittwoch den Briefkasten an einem Haus an der Von-Uttensen-Straße zerstört worden. 9. und 10. Oktober 2021:Randalierer beschädigen einen Parkbügel und eine Sitzbank auf dem Schulhof des Uetzer Schulzentrums. 1. und 2. Oktober 2021:Die Unbekannten werfen eine Fensterscheibe des Pfarrhauses an der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze ein, sie zerbirst. Ebenfalls in diesem Zeitraum beschädigen sie Glasscheiben an der Bushaltestelle vor dem Schulzentrum. 5. und 6. Juni 2021:In Eltze reißt eine Gruppe von Randalierern auf der Straße Up’n Damme in der Nacht zum 5. Juni gegen Mitternacht einen Steinpoller aus der Erde und trägt diesen zur Plockhorster Straße. Dort lassen sie ihn liegen, machen sich dafür an einem „Vorfahrt achten“-Verkehrsschild zu schaffen, das sie mitsamt Pfosten mitnehmen. In derselben Nacht schlagen Unbekannte in Dedenhausen an der Straße Zum Bahnhof den linken Außenspiegel eines VW-Transporters ab. An der Eddesser Straße reißt ein Randalierer ein an der Hauswand eines Einfamilienhauses angebrachtes Telefonkabel ab. 7. und 8. April: An der Bushaltestelle vor dem Uetzer Schulzentrum sowie am Schulgebäude werden in der Nacht zu Donnerstag Scheiben zerstört oder beschädigt. In der Straße Irrgarten reißen Unbekannte auf einem Anwohnergrundstück Zaunelemente heraus.

Uetzer Polizei: Zeugen sollen sich sofort melden

Leider habe die 62-jährige Anwohnerin, die drei Männer an der Windmühlenstraße auf frischer Tat ertappt hat, sich erst im Laufe des Sonntags bei der Polizei gemeldet. Das berichtete Dienststellenleiterin Alexandra Frost am Montag. Das ist ein grundsätzliches Problem für die Polizei bei ihren Ermittlungen: Zeugen und Geschädigte melden sich laut Frost meist erst Stunden nach der Tat bei der Polizei. „Wir haben nur eine Chance, die Täter zu fassen, wenn die Bürger sofort die Polizei anrufen.“ Diese könne laut Frost in wenigen Minuten in Hänigsen sein – auch am Wochenende. In Uetze seien ohnehin immer Streifenwagen unterwegs.

„Beim Klinkenputzen nach einer Tat stoßen wir oft auf Leute, die den Beamten erzählen, dass sie etwas gehört und gesehen hätten“, sagt Frost. Trotz dieser Beobachtungen hätten sie sich aber nicht bei der Polizei gemeldet. „Dafür muss man nicht die zuständige Dienststelle anrufen, man kann auch die 110 wählen“, bittet die Beamtin die Bürger um mehr Hilfe.

In Uetze und Hänigsen ist es in den vergangenen Wochen und Monaten zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen. „Es sind regelrechte Vandalismus-Serien“, sagt Frost. Für alle sichtbar sind die fehlenden Scheiben in den fünf Wartehäuschen am Busbahnhof vor dem Uetzer Schulzentrum. Von den 25 Scheiben wurden 21 zerstört. Die Gemeinde beziffert den Schaden, den sie tragen muss, auf 5000 bis 6000 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer