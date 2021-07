Hänigsen

Mit einem Geschoss haben Unbekannte am Freitag gegen 10.10 Uhr die Scheibe eines Wohnhauses an der Kallbergstraße beschädigt. Der 67 Jahre alte Hauseigentümer hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin in seinem Wohnzimmer auf, als er plötzlich ein knackendes Geräusch am Fenster hörte. Er untersuchte die Ursache und stellte fest, dass die Täter mit einem unbekannten Geschoss ein Loch in die Außenverglasung des Fensters geworfen hatten. Verdächtige Personen konnte der Hänigser nicht sehen.

Er alarmierte die Polizei, die bei der Untersuchung am Tatort keine Patronenhülsen oder sonstige Hinweise auf das Geschoss oder den Gegenstand finden konnten. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark