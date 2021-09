Hänigsen

Einen Schaden von etwa 200 Euro hat am Freitag ein unbekannter Autofahrer verursacht, der zwischen 14.15 und 18.30 Uhr mit seinem Wagen gegen einen blauen VW Tiguan geprallt ist. Dessen 34-jährige Halterin hatte das Auto am Rand der Straße Am Kindergarten geparkt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark