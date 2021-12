Hänigsen

Wildkrokusse sollen im nächsten Frühjahr in der Ortsmitte der Uetzer Ortschaft Hänigsen für eine Blütenpracht sorgen. Mitglieder der SPD-Abteilung Hänigsen-Obershagen-Altmerdingsen haben jetzt auf der öffentlichen Grünfläche vor der St.-Petri-Kirche rund 2000 Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt. Bereits im vorigen Jahr hatten die Sozialdemokraten Wildkrokusse gepflanzt. Damals hatte der Abteilungsvorsitzende Manfred Scheller angekündigt, die Pflanzaktion in diesem Herbst fortzusetzen.

An den blühenden Krokussen vor der Kirche können sich im nächsten Frühjahr zum Beispiel Spaziergänger erfreuen, die auf der neuen Sitzbank in Nähe des Ehrenmals eine Ruhepause einlegen. Der Ortsrat hat die Bank kürzlich auf der Grünfläche aufstellen lassen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller