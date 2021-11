Hänigsen

Getrieben von Eifersucht hat ein 39 Jahre alter Mann aus Lehrte am Donnerstagabend einen 23-Jährigen in Hänigsen krankenhausreif geschlagen. Der Lehrter suchte gegen 18.30 Uhr seine frühere Partnerin an der Obershagener Straße auf – mit dem Vorwand, das gemeinsame Kind besuchen zu wollen. Die 23 Jahre alte Frau aus Hänigsen ließ den Mann daraufhin in die Wohnung, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

An den Haaren aus dem Haus gezerrt

Dort aber soll der 39-Jährige sofort, und ohne Blick für das Kind, auf den neuen Freund der Hänigserin gestürmt sein und ihn ohne Vorwarnung geschlagen haben. Die lautstarke Auseinandersetzung fiel Nachbarn auf, sie beobachteten, wie der Lehrter sein Opfer schließlich an den Haaren aus der Wohnung bis zur Einfahrt zog. Erst nach mehrfacher Ansprache durch den Nachbarn und der wiederholten Aussage, dass die Polizei auf dem Weg sei, ließ der Täter von dem 23-Jährigen ab, ursprünglich aus Gröpelingen stammend.

Eifersucht als Motiv

Den Polizeibeamten erklärte der 39-Jährige sein Verhalten mit Eifersucht. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung verantworten, ein Rettungswagen brachte den Verletzten mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte sprachen gegen den Lehrter einen Platzverweis aus, der Nachbar – zugleich auch der Vermieter – verhängte ein Hausverbot.

Von Antje Bismark