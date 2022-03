Hänigsen

„Mit dieser Resonanz habe ich nicht gerechnet“: Seit Montag sammeln Sandra Grobe und Alicia Cobano-Sancez gut erhaltene Kleidung für Frauen und Kinder sowie Spielzeug und Hygieneartikel für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Und schon nach den ersten Stunden bilanziert die Hänigserin: „Wir werden geradezu überrannt mit Angeboten.“ Deshalb beschränken sie die Annahme nun weitestgehend auf die Hygieneartikel, die möglichst noch original verpackt sein sollten.

Den Anstoß gab Cobano-Sancez am vergangenen Freitag. Nach Beginn des Krieges wollte sie den Geflüchteten helfen und erkundigte sich bei Grobe – im Hauptberuf Briefträgerin – nach einem Postfach für die Spenden. Was folgte, zeigt, wie eng die Menschen in der Gemeinde Uetze einmal mehr zusammenhalten. Zunächst machten die beiden Frauen gemeinsame Sache. „Mir war aber klar, dass wir das allein nicht stemmen können“, sagt Grobe. Deshalb knüpfte sie Kontakt zu Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre von der evangelischen Kirche. „Er hat uns wirklich mit offenen Armen empfangen“, sagt die Hänigserin, die für die Freien Wähler im Ortsrat sitzt. Über soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram informierten sie gemeinsam über das Vorhaben – und erhielten daraufhin Rückmeldungen von Helmstedt bis Kamen. Für die große Reichweite sorgte unter anderem Jimmy Blue Ochsenknecht, der den Instagram-Beitrag geteilt hatte.

Spenden bleiben vorerst in der Gemeinde

Angesichts der vielen Angebote bauten Cobano-Sancez, Grobe und von Stuckrad-Barre schnell ein Netzwerk in der Ortschaft auf, zu dem auch das Team vom Gelben Haus gehört. Deshalb konnten die Aktiven die Spenden im Haus der Kirche annehmen – dort sortieren die Ehrenamtlichen des Gelben Hauses nun Hosen und Jacken, Strampler und Wintersachen für Kinder. „Allein hätten wird das nie geschafft“, sagt Grobe. Die Spenden sollten weder nach Polen noch in die Ukraine gebracht werden, erklärt sie. „Wir bereiten sie hier vor für die Menschen, die in der Gemeinde ankommen.“ Weil aber niemand vorhersagen könne, wie viele Flüchtlinge in Uetze und den Ortschaften eine Heimat auf Zeit finden werden, entstehe jetzt auch ein Netzwerk mit anderen Kommunen. „Sollten dort Spenden benötigt werden, dann gehen sie dorthin“, sagt sie.

Laut Grobe besteht kein Bedarf mehr an Spielzeug oder Kleidung, Kinderwagen oder Kindersitzen für Autos. „Wir brauchen jetzt Hygieneartikel aller Art: Duschbad, Haarwäsche, Zahncreme, Zahnbürsten“, zählt sie auf. Hinzu kämen Windeln für Kinder, Feuchttücher und haltbare Nahrung. All das können Spender am Dienstag von 11 bis 12 Uhr und von 18.30 bis 19 Uhr sowie am Mittwoch von 11 bis 12 Uhr im Haus der Begegnung, An der Kirche 2, in Uetze-Hänigsen abgeben. Dort treffen sie auch auf die Initiatoren, die in den vergangenen Tagen viele persönliche Gespräche geführt haben. „Der Krieg bewegt die Menschen, das spüren wir“, sagt Grobe.

Von Antje Bismark