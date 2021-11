Hänigsen

Mit dem Verdacht auf Rippenverletzungen hat ein Rettungswagen am Montag gegen 22.15 Uhr einen 20 Jahre alten Mann aus Hambühren (Landkreis Celle) ins Krankenhaus mitbringen müssen: Er war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit seinem VW Golf auf der Rälingser Straße in Hänigsen in Richtung Bundesstraße 188 unterwegs – als die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes A-Klasse plötzlich bremste. Die Frau aus Uetze begründete ihre Gefahrenbremsung mit einem Wildwechsel, den der 20-Jährige offenbar nicht bemerkt hatte. Er prallte mit seinem Fahrzeug auf den Mercedes und verletzte sich dabei, sodass er in eine Klinik kam. Ersten Ermittlungen zufolge kann er sich an das Unfallgeschehen nicht erinnern.

Die Polizei gibt den Schaden an beiden Autos mit 23.000 Euro an.

Von Antje Bismark